Evo koliko je ljudi zakasnilo na posao zbog Svjetskog prvenstva. Jeste li i vi među njima?

Gotovo polovica ispitanika, njih 45 posto, navodi da prati Svjetsko prvenstvo, ali i da normalno funkcionira na poslu. Dio njih bira utakmice koje se igraju u prihvatljivijim terminima, dok kasnonoćne susrete preskače. Drugi pak priznaju da gledaju i utakmice koje završavaju duboko u noć, ali ističu da se to ne odražava na njihov rad.