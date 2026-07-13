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nogometno ludilo

Evo koliko je ljudi zakasnilo na posao zbog Svjetskog prvenstva. Jeste li i vi među njima?

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Hina
|
13. srp. 2026. 11:36
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Petar Sucic #17 of Croatia celebrates with teammates (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
DAN MULLAN Getty Images via AFP

Svaka deseta osoba zakasnila je na posao jer je večer prije gledala utakmicu Svjetskog prvenstva u nogometu, bilo da je riječ o susretu hrvatske reprezentacije ili nekoj drugoj utakmici natjecanja, pokazalo je istraživanje tvrtke Alma Career Croatia, najpoznatije po portalu MojPosao.

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Alma Career Croatia provela je, naime,  anketu među 250 ispitanika s pitanjima je li gledanje utakmica Svjetskog prvenstva utjecalo na njihov posao i jesu li zbog nogometa kasnili na radno mjesto, odnosno uzimali slobodne dane. 

Većina navijača, pokazala je anketa, ipak ne dopušta da im posao pati zbog utakmica. 

Ipak, svaka deseta osoba priznala je da je zakasnila na posao (devet posto) jer je večer prije gledala utakmicu Svjetskog prvenstva, bilo da je riječ o susretu hrvatske reprezentacije ili nekoj drugoj utakmici natjecanja.

Dodatnih pet posto ispitanika uzelo je slobodan dan ili dan godišnjeg odmora kako bi moglo neometano pratiti prvenstvo.

Međutim, većina onih koji prate nogomet ustvrdila je da uspijeva zadržati radnu disciplinu.

Gotovo polovica ispitanika, njih 45 posto, navodi da prati Svjetsko prvenstvo, ali i da normalno funkcionira na poslu. Dio njih bira utakmice koje se igraju u prihvatljivijim terminima, dok kasnonoćne susrete preskače. Drugi pak priznaju da gledaju i utakmice koje završavaju duboko u noć, ali ističu da se to ne odražava na njihov rad.

S druge strane, 41 posto ispitanika navelo je kako ne prati  Svjetsko prvenstvo u nogometu. Neke nogomet jednostavno ne zanima, drugima su termini utakmica prekasni, dok je dio ispitanika natjecanje pratio samo dok je u igri bila Hrvatska.

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kašnjenje na posao sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo

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