Tražite psa koji se malo linja? Ovih pet pasmina ostavlja najmanje dlaka po domu

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Jedna od prvih stvari o kojoj budući vlasnici pasa razmišljaju jest koliko će se njihov ljubimac linjati. Iako nijedan pas nije potpuno "bez linjanja", postoje pasmine koje ostavljaju znatno manje dlaka od većine drugih.

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Njihova dlaka obično zahtijeva redovito četkanje i šišanje, no zauzvrat ćete imati manje čišćenja po kući, piše Metropolitan.si.

Pudl

Pudli su među najpoznatijim pasminama koje se vrlo malo linjaju. Njihova kovrčava dlaka neprestano raste, ali rijetko otpada, zbog čega su često izbor osoba koje žele manje dlaka u domu.

Kako bi dlaka ostala zdrava i bez čvorova, potrebno je redovito četkanje i šišanje. Osim toga, pudli su vrlo inteligentni, lako uče i vole aktivan način života.

Bišon frize

Bišon frize ima mekanu, kovrčavu dlaku koja se vrlo malo linja. Zbog toga je jedna od omiljenih pasmina za život u stanu.

Njegov gusti kaput zahtijeva redovitu njegu i povremeno šišanje, a karakterizira ga razigran, prijateljski i društven temperament.

Portugalski vodeni pas

Gusta, kovrčava dlaka portugalskog vodenog psa također ostavlja vrlo malo dlaka po kući. Ipak, kako bi ostala u dobrom stanju, potrebno ju je redovito održavati.

Riječ je o energičnoj i inteligentnoj pasmini kojoj treba mnogo kretanja, pa je najbolji izbor za aktivne vlasnike.

Maltezer

Maltezer ima dugu, svilenkastu dlaku bez izražene poddlake, zbog čega se linja znatno manje od mnogih drugih pasmina.

Zbog svoje veličine idealan je za život u stanu, no zahtijeva redovito četkanje ili kraće šišanje kako bi dlaka ostala uredna. Poznat je po privrženosti obitelji i živahnom karakteru.

Šnaucer

Šnaucer ima čvrstu, žičastu dlaku koja prirodno vrlo malo otpada, zbog čega je čišćenje doma znatno jednostavnije.

Za održavanje karakterističnog izgleda preporučuju se redovito četkanje i trimanje. Šnaucer je odan, samouvjeren i lako se odgaja, zbog čega je omiljen obiteljski pas.

Nijedan pas nije potpuno "hipoalergen"

Iako se ove pasmine često preporučuju osobama koje žele manje dlaka u domu, važno je naglasiti da nijedan pas nije potpuno hipoalergen niti se u potpunosti prestaje linjati.

Redovita njega dlake i pravilna prehrana ključni su za smanjenje linjanja i održavanje zdravog krzna.