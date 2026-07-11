Prva noć Ultra Europe festivala: 50 intervencija hitne, prikupljeno 50 tona otpada

Aktivni su nakon Ultre bili i radnici Čistoće. Njih šezdesetak je od ranih jutarnjih sati na terenu gdje neumorno rade. Vinko Marača iz Čistoće kaže da su već prethodno na stadionu postavili dovoljan broj spremnika za miješani, papir, plastiku i staklo. Otkrio je i da su jutros prikupili više od 50 tona raznog otpada od čega je 33 tone miješanog komunalnog otpada, dok je plastike, papira i stakla bilo oko dvadesetak tona.