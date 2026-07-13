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Nova era putovanja

Turisti otkrivaju čari usputnih stanica na odmoru. Hrvatska među hit destinacijama

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N1 Info
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13. srp. 2026. 08:30
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Plitvice UNSPLASH
Ante Hamersmit on Unsplash

Sve više putnika odustaje od dugih, neprekidnih transfera prema najpoznatijim europskim turističkim odredištima te putovanje pretvara u priliku za otkrivanje manje razvikanih gradova i znamenitosti.

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Umjesto da dane provedene na putu smatraju izgubljenim vremenom između dvije destinacije, brojni turisti odlučuju usput stati u manjim gradovima i posjetiti jedinstvene lokalitete.

Prema podacima platforme Daytrip, specijalizirane za međugradske transfere automobilom, putnici sve češće uključuju i samo putovanje u svoje turističko iskustvo. Zaustavljaju se na mjestima koja su dosad često ostajala u sjeni velikih i popularnih destinacija, piše Euronews.

Na temelju rezervacija za ljetnu sezonu, koje su uglavnom ostvarili američki turisti tijekom putovanja Europom, Daytrip je sastavio ljestvicu deset najpopularnijih europskih lokacija na kojima putnici staju između glavnih odredišta. Na popisu su se našle i dvvije lokacije u Hrvatskoj.

"Rezultati pokazuju sve izraženiji trend da se i sam transfer pretvara u dio odmora. Umjesto da sate provedu samo u vožnji od jedne destinacije do druge, putnici prekidaju putovanje kako bi obišli povijesne gradove, lokalitete pod zaštitom UNESCO-a i druge poznate znamenitosti", poručili su iz Daytripa.

Top 10 europskih postaja za razgledavanje prema Daytripu

Pompeji, Italija

Óbidos, Portugal

Český Krumlov, Češka

Mostar, Bosna i Hercegovina

Coimbra, Portugal

Aveiro, Portugal

Nacionalni park Plitvička jezera, Hrvatska

Ston, Hrvatska

Stonehenge, Engleska

Bratislava, Slovačka

Pompeji na vrhu ljestvice

Prvo mjesto zauzeli su Pompeji, izvrsno očuvani rimski grad koji je pod zaštitom UNESCO-a. Od Napulja, Sorrenta i Ravella udaljeni su manje od sat vremena vožnje, što ih čini idealnim odredištem za usputni obilazak.

Zbog visokih ljetnih temperatura koje ovoga ljeta pogađaju Italiju, ali i velik dio Europe, iz Daytripa savjetuju posjetiteljima da ponesu zaštitu od sunca, udobnu obuću za hodanje i dovoljno vode jer na arheološkom lokalitetu nema mnogo hlada. Također preporučuju dolazak u ranim jutarnjim satima kako bi se izbjegle najveće vrućine i gužve.

Prema procjeni platforme, za obilazak glavnih znamenitosti Pompeja dovoljno je oko četiri sata. Oni koji imaju više vremena mogu izlet proširiti posjetom obližnjem vulkanu Vezuvu. Pješačka staza vodi do ruba kratera, odakle se pruža impresivan panoramski pogled na Napuljski zaljev.

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Teme
europske destinacije povijesni gradovi turistička sezona turizam znamenitosti

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