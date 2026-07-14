Armin Durgut/PIXSELL

"S obzirom na očekivane i uobičajene predizborne poruke i manipulacije, potrebno je još jednom istaknuti nesporne istine i činjenice koje su nepromjenjive. Te činjenice su da od trećeg entiteta ili izborne jedinice nema ništa, kao ni od bilo kakvog separatizma. Isto vrijedi za Ured visokog predstavnika koji ostaje u punom, nepromijenjenom kapacitetu i ovlastima", poručio je Nikšić.