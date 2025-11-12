UN upozorava da će se do 2050. potražnja za klima-uređajima utrostručiti

"S obzirom na to da smrtonosni toplinski valovi postaju sve češći i ekstremniji, pristup hlađenju mora se tretirati kao bitan dio infrastrukture uz potrebu za vodom, energijom i sanitatacijsko-higijenskim servisima", kazala je čelnica UNEP-a Inger Andersen, dodavši da se "ipak ne možemo izvući iz toplinske krize isključivo klimatizacijom, jer bi to povećalo emisije stakleničkih plinova, ali i troškove."