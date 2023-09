BMW počeo dodatno naplaćivati ručni mjenjač: “Spori su i troše više goriva”

Podijeli :

Popularno je mišljenje da automobili s ručnim mjenjačem koštaju manje od ekvivalentnih modela s automatskim mjenjačem. Automatski mjenjač je kompliciraniji za izradu, pa se automobil s njime naplaćuje skupo. Stoga je veliko iznenađenje bilo saznanje da BMW želi da kupci plaćaju više ako žele svoj model M2 s ručnim mjenjačem.

Tako u Njemačkoj doplata za ručni mjenjač iznosi 500 eura. Izvršni direktor BMW-a M, Frank van Meel, otkrio da je razlog zašto kupci moraju više platiti više pitanje količine.

“Velika većina BMW-ovih automobila sada se nudi isključivo s automatskim mjenjačima, a tamo gdje postoji mogućnost izbora ručnog mjenjača, samo se mali broj kupaca odlučuje za njih. Bilo bi lakše jednostavno imati sve automobile koji se kreću niz proizvodnu traku opremljene automatikom, umjesto dodavanja dodatnih komplikacija i troškova razvoja radi nekolicine. Za nas je to veliki napor”, rekao je van Meel za CarThrottle.

“Ručni mjenjač je sporiji i rezultira većom potrošnjom goriva te ponekad ima i nižu maksimalnu brzinu. Tako da ručni zapravo s inženjerskog stajališta više nema smisla”, dodao je.

No bez obzira na to, BMW je ponudio jedan. “Za nas je to više kao stvar tradicije”, objasnio je van Meel.

Priznao je da još uvijek postoji pristojan broj ljudi koji traže ručni mjenjač. “Imali smo mnogo kupaca koji su rekli – želim jahati zvijer i želim pokazati da to mogu i treba mi ručni mjenjač”, otkrio je.

Dodajmo da Porsche ne naplaćuje više za ručne mjenjače. Stoga se BMW-ov pristup čini jedinstvenim. Ali kako proizvođači premium i vrhunskih automobila sve više prihvaćaju automatske mjenjače, ne bi bilo iznenađenje da takav pristup postane uobičajen u čitavoj industriji.

