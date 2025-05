Hrvat objavio račun servisa, ljudi u šoku: "Naplatio ti 8 puta više"

Komentari su se počeli nizati munjevitom brzinom – od šoka i ogorčenja do hladnog racionaliziranja. "Odero te k'o debila i naplatio filtere 8x cijenu", napisao je jedan korisnik. Na to je drugi uzvratio s nešto više razumijevanja: "Ovo je standardna cijena ovlaštenog servisa, pogotovo za auto od 50 tisuća eura." Treći se nadovezao: "To su cijene ovlaštenog servisa uz propisane radne sate i satnicu. Da je jako skupo – jest, ali nitko nikoga ne tjera da tu održava vozilo."