Kinezi su stigli! Testirali smo njihove električne automobile od sjevera pa sve do obale
BYD, jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila je napokon stigao u Hrvatsku, a mi smo odlučili provjeriti kakve nam to automobile nude.
BYD, odnosno punim imenom Build your dreams, što u prijevodu znači "gradi svoje snove", želi već ove godine postati najveći proizvođač automobila u svijetu.
Tako su, u svom masovnom širenju, stigli i u Hrvatsku i to s nekoliko modela.
Mi smo stoga odlučili provjeriti njihov najmanji auto BYD Dolphin Surf, koji je ujedno i jedan od najpovoljnijih na tržištu, ali i njihovu impozantnu limuzinu BYD Seal.
Radi se o dva električna automobila, a mi smo ih odlučili provjeriti na putovanjima, na sjever i na jug Hrvatske.
Koliki im je doseg, kako se ponašaju na putu i što sve donose od novih zanimljivih tehnologija provjerite u posebnoj emisiji Automobilione. I da, imat ćemo i karaoke.
Posebnu emisiju Automobilione gledajte u petak 08. kolovoza u 20:00 sati na N1 televiziji.
