Koje su fiksne prometne kamere u Zagrebu snimile najviše prekršaja prošle godine?

Podsjetimo, prošle godine zatražili su iste podatke od PU zagrebačke. Apsolutni rekorder bila je kamera na Aleji grada Bolonje kod Podsusedske aleje s 9926 snimljenih prekršaja nepropisne brzine. Slijede kamere na Aleji grada Bolonje kod Dubravice s 5269 snimljenih prekršaja nepropisne brzine, na Aveniji Marina Držića kod Slavonske avenije s 3526 prekršaja, na Slavonskoj aveniji kod Sachsove ulice s 1567 prekršaja te na Slavonskoj aveniji u zoni kućnog broja 59 s 805 prekršaja. Dakle, pet najzaposlenijih kamera se ne mijenja, samo je poredak minimalno promijenjen. Također, mogli bismo zaključiti i da je značajno smanjen ukupni broj prekršaja. Na Aleji grada Bologne na sjeverozapadu grada i dalje se vozi s najviše prekršaja.