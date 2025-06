Koliko brzinomjeri na automobilima mogu "varati"?

Vjerojatno i sami znate da brzinomjeri na automobilima nisu najprecizniji uređaji na svijetu. Više je razloga za to, a jedan od važnijih je da se brzina vozila uglavnom mjeri brzinom okretanja kotača. Gume su nerijetko različitih dimenzija, mijenjate ih, troše se i njihov dijametar nije uvijek isti. Zbog toga proizvođači programiraju margine pogreške, ali one uvijek moraju biti takve da brzinomjer pokazuje višu vrijednost od one stvarne, piše HAK Revija.