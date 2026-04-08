Nalet vozila na pticu u letu: Tko je odgovoran za nastalu štetu?

Još 1994. godine Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao je o naletu na jastreba. "Za štetu nastalu slučajnim naletom jastreba na vozilo u pokretu ne odgovara poduzeće za ceste, kao ni njegov osiguratelj, jer se ne može zaključiti da je sporna šteta posljedica propusta drugotuženika u održavanju javne ceste na propisani način. Sudovi utvrđuju da je riječ o šteti koja je prouzročena slučajem, a kako slučajna šteta nije nastala uslijed radnje koja bi se određenoj osobi (ovdje poduzeću za ceste – prvotuženiku) mogla pripisati u krivnju, to jer nedostaje element krivnje ne nastaje niti njegova odgovornost za štetu prouzročenu drugom (ovdje tužitelju) slučajem. S obzirom da nema zakonskog osnova za obvezivanje prvotuženika da tužitelju naknadi spornu štetu to nema niti osnove za obvezivanje prvotuženika kao osiguravatelja drugotuženika (VSRH, Rev-1983/1993-2 od 8. prosinca 1994.)", pisalo je u tadašnjoj presudi.