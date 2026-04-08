Nalet vozila na pticu u letu: Tko je odgovoran za nastalu štetu?

Uz mnogobrojne opasnosti na cestama, kao što su brzina, alkohol, korištenje mobitela, nekorištenje sigurnosnog pojasa, postoje i one koje vrebaju iz zraka. Često čitamo o slučajevima kada su se ptice zabile u vjetrobransko staklo automobila.
Tko je u toj situaciji kriv, je li se nalet na pticu u letu mogao izbjeći i od koga tražiti naknadu štete? Jesu li cestari, pravni subjekti nadležni za održavanje ceste, odnosno autoceste odgovorni za nalet vozilom na pticu u letu? Prema stavu Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, odgovor na posljednje pitanje je negativan.
Riječ je o slučaju kada je vozilo naletjelo na sovu na predjelu ceste kojom upravlja tuženik. Kako zaštitna ograda ne može spriječiti pticu u letu te spriječiti da se ona kreće autocestom, ne postoji ni Pravilnik koji bi spriječio nalet vozila na pticu koja leti trasom autoceste.
Kako piše Revija HAK, u presudi Pž-2176/2024-2 od 22. 5. 2024. U toj je presudi, naime, navedeno da se u slučaju kad dođe do štete zbog naleta vozila na pticu sovu na predjelu autoceste, radi se o šteti koja je prouzročena slučajem jer ne postoji propisan način sprječavanja preleta ptica koje bi spriječile nalet vozila na pticu koja leti na trasi autoceste.
Još 1994. godine Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao je o naletu na jastreba. "Za štetu nastalu slučajnim naletom jastreba na vozilo u pokretu ne odgovara poduzeće za ceste, kao ni njegov osiguratelj, jer se ne može zaključiti da je sporna šteta posljedica propusta drugotuženika u održavanju javne ceste na propisani način. Sudovi utvrđuju da je riječ o šteti koja je prouzročena slučajem, a kako slučajna šteta nije nastala uslijed radnje koja bi se određenoj osobi (ovdje poduzeću za ceste – prvotuženiku) mogla pripisati u krivnju, to jer nedostaje element krivnje ne nastaje niti njegova odgovornost za štetu prouzročenu drugom (ovdje tužitelju) slučajem. S obzirom da nema zakonskog osnova za obvezivanje prvotuženika da tužitelju naknadi spornu štetu to nema niti osnove za obvezivanje prvotuženika kao osiguravatelja drugotuženika (VSRH, Rev-1983/1993-2 od 8. prosinca 1994.)", pisalo je u tadašnjoj presudi.
