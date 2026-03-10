Koliko goriva troši klima-uređaj u gradu, na otvorenoj cesti i u leru?

Zahvaljujući modernim kompresorima klima-uređaja, utjecaj na potrošnju goriva i dodatne troškove polako pada. Test je pokazao prosječnu dodatnu potrošnju od 10 do 15 posto. Veliki utjecaj na potrošnju goriva ima i područje na kojem vozite automobil. U gradu je povećana potrošnja oko 20 posto, na otvorenim cestama (prosječna brzina oko 100 km/h) potrošnja raste oko šest posto, a kada automobil radi u leru potrošnja raste za velikih 70 posto.