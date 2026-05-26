novi napad na iran
Ogorec: Izraelu je u interesu da se rat nastavi, SAD-u nije. Trump želi izaći iz sukoba, ali ovo nije način
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je vojni i politički analitičar Marinko Ogorec. Komentirao je napad SAD-a na južni Iran, čime je prekršeno primirje usred intenzivnih pokušaja da se dođe do trajnog mira.
"Ovaj napad pokazuje samo jednu stvar: da Iranci ne mogu vjerovati SAD-u tijekom mirovnih pregovora, opet su si potvrdili da u samom tijeku pregovora dolazi do vojne akcije. To će učvrstiti iranske čelnike da budu prilično nepovjerljivi i vjerojatno će se u tom kontekstu pregovori i nastaviti. Drugim riječima, s maksimalnim nepovjerenjem", kazao je Marinko Ogorec, komentirajući noćašnji napad SAD-a na Iran, kojim je prekršeno primirje dogovoreno 8. travnja.
"Trebamo biti optimisti, iako..."
"Trebamo biti optimisti, iako ne vidim previše razloga za optimizam, ako se napadi nastave. Izraelu je očito u interesu da se rat nastavi, SAD-u nije, njima bi prije svega bilo u interesu, pogotovo predsjedniku Donaldu Trumpu, da što je prije moguće izađu iz ove situacije, u koju ih je doslovno uvukao Izrael. Vjerujem da o tome razmišljaju, ali ovo nije način na koji će se izaći", dodao je.
"Navodno je bilo i dogovora oko toga da Iran svoj obogaćeni uranij preda Kini, to bi bio izraz dobre volje Irana. Ta opcija, ako je istinita, mislim da bi mogla biti prihvatljiva i SAD-u. Je li to u igri, isto je upitno."
Nepovjerenje prema Izraelu
"U ovakvim situacijama, kada Izrael vrlo agresivno nastavlja s napadima na jug Libanona i pokušava uništiti Hezbolah kao strukturu, ne znam koliko je to prihvatljivo ostalim arapskim zemljama. Koliko to kod njih izaziva nepovjerenje prema Izraelu", kaže Ogorec, komentirajući navodni pritisak SAD-a na Zaljevske države da pristanu na normalizaciju odnosa s Izraelom kroz tzv. Abrahamske sporazume.
"Abrahamski sporazumi dobro su zamišljeni, to bi moglo voditi u stabilizaciju političke scene na Bliskom istoku. Koliko su u ovom trenutku mogući, to je vrlo upitno jer mirovni pregovori pod silom oružja vrlo teško se mogu provesti. Teško je vojnim pritiskom natjerati neke zemlje na mirovne sporazume", kaže Ogorec.
"To je vrlo upitno, mislim da je to samo jedno od obrazloženja zbog čega je do napada došlo", kaže Ogorec, odbacivši tvrdnju američke administracije da je riječ o "obrambenim napadima".
"Vrlo teško je za reći koji su pravi ciljevi takvih napada. Oni definitivno nisu u interesu SAD-a, nisu, naravno, u interesu ni Irana. Mislim da su u interesu izraelskoj strani, njima se održava status quo. Izraelu ne odgovara da se SAD izvuče iz situacije u kojoj jest", kaže Marinko Ogorec.
