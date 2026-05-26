2,2 litre na 100 kilometara
Vraća se kultni Yugo. Hoće li to biti jedan od najjeftinijih novih automobila u Europi?
Novi hibridni Yugo mogao bi biti jedan od najjeftinijih novih automobila u Europi, a trošit će navodno samo 2,2 litre na 100 kilometara.
Legendarni jugoslavenski automobilski brend Yugo vraća se na tržište gotovo 20 godina nakon završetka proizvodnje. Nakon prošlogodišnjeg predstavljanja novog dizajna u Njemačkoj, novi vlasnik marke, srpski poduzetnik i sveučilišni profesor Aleksandar Bjelić, predstavio je više detalja na automobilskoj konferenciji SEE Automotive u Beogradu, prenosi Forbes Slovenija.
Kako pišu mediji u Njemačkoj, Austriji i Srbiji, Yugo će biti pozicioniran kao cjenovno pristupačan automobil s hibridnim pogonom. Predviđena cijena ovog mališana iznosi oko 12 tisuća eura, čime bi mogao postati jedan od najjeftinijih novih automobila u Europi, izvijestio je njemački Welt.
Novi Yugo imat će hibridni pogon s tehnologijom produženja dosega (engl. range extender), što znači da će motor s unutarnjim izgaranjem prvenstveno služiti kao generator za proizvodnju električne energije. Automobil tako neće ovisiti o infrastrukturi za punjenje i neće imati vanjski kabel za punjenje. Potrošnja goriva trebala bi biti iznimno niska – u idealnim uvjetima iznosit će samo 2,2 litre na 100 kilometara.
Dizajn ostaje isti kao onaj koji je prije nekoliko mjeseci predstavljen u Münchenu, a potpisuje ga dizajner iz Zrenjanina Darko Marčeta, piše portal Srpski Ugao.
Prvi prototip novog Yuga javnosti bi trebao biti predstavljen na izložbi Expo 2027, koju će ugostiti Beograd. Još uvijek nije poznato gdje će se odvijati proizvodnja – domaća tvornica Zastava u Kragujevcu sada je u vlasništvu automobilskog giganta Stellantis, navodi portal eKapija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
