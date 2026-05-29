Susjedna država refundirat će dio troškova vozačima koji zapnu u gužvama na autocestama!

To je propisano novom uredbom talijanske prometne uprave ART. Međutim, u početku će se primjenjivati ​​samo na dionice autoceste kojima u potpunosti upravlja jedan operater. ADAC (Njemački automobilski klub) javlja da se povrat vrši nakon samo deset minuta kašnjenja na rutama do 50 kilometara. Na dužim dionicama spominje se povrat pri kašnjenju od 15 minuta. Oni koji su zaglavljeni u prometu najmanje tri sata zbog radova na cesti trebali bi čak moći dobiti povrat cijele cestarine, javlja Revija HAK.