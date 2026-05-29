Od početka lipnja
Susjedna država refundirat će dio troškova vozačima koji zapnu u gužvama na autocestama!
Od 1. lipnja 2026. operateri talijanskih autocesta morat će pod određenim uvjetima nadoknaditi troškove cestarine tijekom duljih prometnih gužvi povezanih s radovima.
To je propisano novom uredbom talijanske prometne uprave ART. Međutim, u početku će se primjenjivati samo na dionice autoceste kojima u potpunosti upravlja jedan operater. ADAC (Njemački automobilski klub) javlja da se povrat vrši nakon samo deset minuta kašnjenja na rutama do 50 kilometara. Na dužim dionicama spominje se povrat pri kašnjenju od 15 minuta. Oni koji su zaglavljeni u prometu najmanje tri sata zbog radova na cesti trebali bi čak moći dobiti povrat cijele cestarine, javlja Revija HAK.
Međutim, ova se uredba ne odnosi na svaku prometnu gužvu. Iznimke uključuju nesreće, poremećaje uzrokovane vremenskim uvjetima i takozvane hitne radove na cesti. Važno je napomenuti: registrirani korisnici platforme autostrada.it i povezane aplikacije dobit će automatski povrat novca. Turisti bez aplikacije morat će sami poduzeti mjere i podnijeti zahtjeve za povrat cestarine putem telefonske linije ili e-pošte. Svatko tko redovito putuje talijanskim autocestama trebao bi se registrirati.
Italija također radi na velikoj reformi sustava naplate cestarine. Prema planovima prometne uprave, naknade će se u budućnosti izračunavati transparentnije. Raspravlja se i o dinamičkom modelu u kojem bi čimbenici poput volumena prometa, doba dana ili klase emisija vozila mogli utjecati na cijenu.
