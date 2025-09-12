AUTOMOBILIONA
U novoj sezoni Automobilione vodimo vas u Portugal i otkrivamo tko je nova mačka u gradu
Dolaskom jeseni kreće i treća sezona Automobilione koja donosi još testova, ali i prometnih priča koje se tiču svih nas vozača.
Za početak vodimo vas u Portugal gdje smo imali prilike isprobati novi Lexus RZ i po prvi put u ruke primili njegov potpuno neobičan volan.
U grad je stigla nova mačka pod imenom Ford Puma koja sada stiže u električnom izdanju pa smo nad njom izvršili kratku inspekciju.
Poticaji za električna vozila stižu! Vrijede samo za pravne osobe i moguće je uštedjeti do 9.000 eura za kupovinu električnog automobila, a mi doznajemo gdje se i kako možete prijaviti.
Tijekom ljeta su stigli brojni novi modeli na hrvatsko tržište, a mi vam donosimo najzanimljivije među kojima je i magla Mate Rimca.
Kako je cijela epizoda u električnom tonu tako vam za kraj donosimo test nove Škode Elroq čiji nas je prtljažnik jednostavno oduševio.
Automobilionu gledajte u petak 12. rujna u 20:00 sati na N1 televiziji.
