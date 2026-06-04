VLADINE MJERE PROTIV INFLACIJE
Ivanković: Potrošili smo devet milijardi eura, a ključno pitanje je jesu li postignuti željeni efekti
Politički ekonomist i urednik portala ideje.hr Željko Ivanković, u Novom danu kod Hrvoja Krešića, komentirao je dosadašnje mjere vlade Andreja Plenkovića u borbi protiv inflacije
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