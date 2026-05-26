AFERA HIPODROM
Selak Raspudić: Degutantno je gledati HDZ kako se gura u prve redove da bi prosuđivao o ičijoj korupciji
Saborska zastupnica i čelnica stranke Drito Marija Selak Raspudić gostovala je u Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, s kojom je komentirala političke aktualnosti.
Komentirajući aferu Hipodrom i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, rekla je: "Nije šija nego vrat. Kostanjevića nije izabrao Tomašević, nego političko tijelo koje se zove Upravno vijeće, koje je imenovao Tomislav Tomašević. To je čisto izbjegavanje političke odgovornosti", rekla je Selak Raspudić i složila se s ranijim gostom u programu N1, Tomislavom Klauškim, koji je rekao da su HDZ i Možemo! isti.
"Modus operandi je identičan, u trenutku kad je njihova koža u pitanju. Taj način funkcioniranja je protudemokratski i na štetu našeg glavnog grada i naših građana, slažem se s gospodinom Klauškim. No, doista je degutantno gledati HDZ kako se gura u prve redove da bi prosuđivao o ičijoj korupciji i da sada moralizira", poručila je Selak Raspudić.
Dodala je da netko tko, makar u posljednje vrijeme, na leđima ima teret jednog Mikulića i Beroša trebao bi se, kaže, pokriti ušima. "To što HDZ nema pravo moralizirati, ne znači da Tomašević u ovoj situaciji nije odgovoran", poručila je i dodala da je još u drugom krugu izbora Tomašević sve preuzimao na sebe i štitio čovjeka, dodaje, za koga sada znamo da je bio lopov. Smatra da bi trebao preuzeti odgovornost i ponuditi ostavku.
"Ono što se uporno previđa jest da postoji još jedna ključna osoba, gospodin Đulić, istaknuta osoba u stranci Možemo!, koji je optužena za najgoru moguću stvar, za zastrašivanje svjedoka, za degradiranje i zastrašivanje zviždača. Od toga ne postoji gora optužba i o tome danas nismo ništa čuli", rekla je i dodala da je Tomašević sve koji su progovarali o ovoj korupcijskoj aferi, nazivao osovinom zla.
"Dokazalo se da je štitio kriminal u vlastitim redovima i on je jedini u kojeg danas treba upirati prstom. Ono tijelo koje je postavilo Kostanjevića je Tomašević, samo posredno. Odgovornost je isključiva njegova, a njegova politička odgovornost bi postojala, možda u manjoj mjeri, da nije izabrao put da do kraja stoji uz Kostu Kostanjevića, unatoč uhićenjima i svim nagovještajima dokaza. Sigurna sam da je od početka znao što se događa", kazala je.
Naglasila je da Đulić još jedini nije priznao jer, kaže, valjda ne smije. Također, upitala je zašto je povukao mandat u Gradskoj skupštini ako je nevin.
Govoreći o današnjoj ostavci čelnika Vodovoda i Odvodnje, rekla je: "Doista, izgleda da imamo neke presedane i činjenica da korupcija u Zagrebu ne postaje više iznimka, nego pravilo, da se jedna korupcijska afera pokušava sanirati isticanjem druge korupcijske afere. Pokazuje se da Grad u cjelini ne funkcionira", rekla je i dodala da je presedan da je ostavku dala osoba koja je tek pod izvidima.
"Kriterija očito nema, jer ispada da oni koji nisu članovi Možemo! moraju imati neke kriterije jer daju ostavke tek kad krenu izvidi, a oni koji su članovi dočekaju zatvor dok budu izbačeni iz stranačkih tijela", rekla je i naglasila da su reakcije u Saboru bile uobičajene za situaciju kad nešto ugrožava stranku Možemo! jer nitko od njih nije došao u Sabor. Nisu došli, kaže, jer su znali da će biti prozivki na njihov račun.
