Ovo su najskuplji auti kupljeni u Hrvatskoj: Za Ferrari je samo državi iskeširao preko 135.000 eura
U Hrvatskoj je u 2025. godine registirano 69.140 novih automobila, dok je u isto vrijeme uvezeno 88.093 rabljenih automobila.
Ukupan zbroj uvezenih vozila, novih i rabljenih, je rastao u odnosu na godinu ranije. Tako je 2024. uvezeno ukupno 151.856 automobila, a 2025. njih 154.793, što je 2937 vozila više.
Koliko je “zaradila” država?
Ovaj je rast išao na ruku brojnim trgovcima, prodavačima i ostalim dionicima automobilskog svijeta, ali i državi. Naime, na svaki novi ili rabljeni automobil potrebno je platiti i trošarine od kojih se najviše istič Posebni porez na motorna vozila (PPMV).
PPMV je zapravo trošarina koja se plaća pri uvozu ili kupnji vozila koje se planira registrirati u Hrvatskoj. Visina poreza ovisi o emisiji CO₂ (g/km), prodajnoj cijeni, snazi i obujmu motora te normi emisije ispušnih plinova (Euro norma), a ako kupujete rabljeni auto iz inozemstva dobro je znati da izračun PPMV-a možete informativno provjeriti preko kalkulatora na stranicama Carine.
Tako je Hrvatska prošle godine od PPMV-a “ubrala” 176,5 milijuna eura. Da budemo precizni – 176.590.132 eura. Od tog broja, gotovo 92 milijuna eura se odnosilo na rabljena vozila, a 84,6 milijuna na nova vozila. Zanimljivo je da su državi veći prihod zapravo donijela rabljena vozila.
Razlog je, među ostalim, i taj što rabljena vozila imaju veći CO₂ koji je jedan od glavnih faktora koji određuje visinu poreza.
Tko je platio najveći PPMV?
Također, jedan od glavnog faktora određivanje visine PPMV-a je i cijena samog vozila. I što dobijemo kada spoj skupog luksuznog automobila koji guta puno goriva i pritom izbacuje visok CO₂? Pa dobijemo punu državnu blagajnu.
Naravno, najveći porez platili su oni koji su si priuštili skup i snažan automobil. Jedan od takvih je i Ferrari Purosangue. Radi se o prvom Ferarijevom SUV-u kojeg pokreće 6,5-litreni V12 motor koji daje 725 konjskih snaga. Deklarirana potrošnja mu iznosi 17,3 l/100 km, a emisija CO₂ po WLTP-u čak 393 g/km.
Cijena mu se kreće od 400.000 i 450.000 tisuća eura, ovisno o opcijama pa stoga ne treba čuditi kada vam kažemo da je njegov ponosni vlasnik u Hrvatskoj platio 136.302 eura samo PPMV!
Nešto bolje je prošao kupac koji se počastio s rabljenim modelom Lamborghini Revuelto. Njegova se cijena po oglasnicima u Europi kreće između 600.000 i 750.000 eura. Isto ga pokreće 6,5-litreni atmosferski V12 motor koji u suradnji s elektro-motorom daje 1001 KS, a upravo su mu zbog tog elektro-motora deklalirana potrošnja i emisija CO₂ nešto niži. Točnije, troši 11,9 l/100 km (u što strogo sumnjamo), dok ispušta 276 g/km CO₂, piše Automobiliona.hr.
Njegov novi vlasnik je prilikom uvoza platio 78.950 eura PPMV-a.
Najskuplji auti kupljeni u Hrvatskoj u 2026.
Niže vam donosimo deset najskupljih automobila koji su prošle godine kupljeni u Hrvatskoj te izračun koliko su ponosni vlasnici platili PPMV-a na te automobile.
Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan je luksuzni SUV čija se cijena kreće od 380.000 do 460.000 eura, ovisno o opcijama koje mogu biti brojne, dok neki posebni limitirani primjerci sežu do 600.000 eura. Cullinan pokreće 6,7-litreni twin-turbo V12 motor 563 KS. Kombinirana WLTP emisija CO₂ kreće se oko 368–380 g/km, a službena kombinirana potrošnja oko 16,0–16,8 l/100 km, ovisno o verziji.
U Hrvatsku su prošle godine uvezena tri Cullinana, najviši iznos PPMV-a plaćen je na iznos od 135.169 eura.
Ferrari Purosangue
Nakon Cullinana slijedi Purosangue o kojem smo gore pisali na koji je plaćeno 136.302 eura za PPMV.
Ferrari 12 Cilindri
Na trećem je mjestu još jedan Ferrari imena 12 Cilindri, u prijevodu – 12 cilindara. Kao što mu i samo ime kaže, i njega pokreće 6,5-litreni atmosferski motor s 12 cilindara, a koji daje 819 KS. Kombinirana WLTP emisija CO₂ je oko 353 g/km, uz službenu kombiniranu potrošnju oko 15,5 l/100 km.
Početna cijena kupea u Europi je otprilike 370.000–400.000 eura, dok se s opcijama ta cifra penje i na 500.000 eura. Na isti je primjerak plaćeno 117.697 eura PPMV-a.
Rolls-Royce Cullinan
Četvrto mjesto zauzima Cullinan za kojeg je plaćeno 117.936 eura PPMV-a.
Rolls-Royce Cullinan
I peto mjesto drži još jedan Cullinan koji je koštao dodatnih 113.019 eura zbog PPMV-a.
Porsche 911 S/T
Porsche 911 S/T pokreće 4,0-litreni atmosferski bokser sa 6 cilindara i 518 KS uparenim s ručnim mjenjačem. Kombinirana WLTP emisija CO₂ iznosi oko 313 g/km uz službenu kombiniranu potrošnju 13,8 l/100 km.
Cijena za 911 S/T u Europi je bila oko 250.000 eura. Kažemo bila jer je riječ o ograničenoj seriji, tako da je cijena mogla ići i dosta iznad toga. No iako je je bila riječ o ograničenoj seriji, dva su primjerka ipak sletjela na naše ceste, a za jednoga je plaćeno i 93.915 eura PPMV-a.
Porsche 911 S/T
Za drugi primjerak na našim cestama plaćeno je 83.924 eura na ime PPMV-a.
Porsche 911 GT3 RS
Osmo je mjesto zauzeo još jedan Porsche. Pokreće ga isti motor kao u 911 S/T te isto daje 518 KS. Emisija CO₂ iznosi oko 305 g/km, uz službenu kombiniranu potrošnju 13,4 l/100 km.
Osnovna cijena u Europi kreće se od 250.000 do preko 350.000 eura s opcijama. Na primjerak kakav je uvezen u Hrvatsku prošle godine plaćeno je 77.538 eura.
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS pokreće 3,0-litreni V6 motor uparen s elektromotorom koji daju oko 819 KS. Zbog svog plug-in hibridnog sklopa kombinirana emisija CO₂ je nešto niža te iznosi oko 153 g/km. Također, manje je i potrošnja koja deklalirano iznosi od 6,5–6,7 l/100 km, što svakako treba uzeti s rezervom.
Početna cijena novog 296 GTS-a u Europi je320.000 eura, a na hrvatski primjerak je prošle godina dodatno plaćeno i 44.953 eura PPMV-a.
Porsche 911 GT3 RS
Kraj liste najskupljih automobila zaokružuje još jedan 911 GT3 RS za kojeg je plaćen PPMV u iznosu od 73.675 eura.
