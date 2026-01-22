VIDEO / Snimao se dok vozi 304 km/h na cesti s ograničenjem od 90 km/h: Čeka ga paprena kazna

U Grčkoj se jedan vozač snimao dok vozi 304 kilometra na sat iako je ograničenje brzine bilo 90 kilometara na sat. Objavio je tu vožnju Solunom na društvenim mrežama i sad ga čeka paprena kazna.
Čini se da se radi o Audiju, vjerojatno s RS predznakom, ali konkretan model nije otkriven, a opis objave glasio je "Imamo li Honde koje mogu ići 300 km/h s jednom rukom?"
Osim što je prebrzo vozio, vozač je sam snimao manevar, što znači da vozilom upravlja samo jednom rukom, a to nosi dodatnu opasnost. Kao što se i očekivalo, video je postao viralan, privukavši pozornost policije koja je brzo pronašla prekršitelja i na kraju ga uhvatila.
Posljedice s kojima se sada suočava su ozbiljne. U Grčkoj se vožnja od 200 km/h smatra ozbiljnim prekršajem, a zakon je pooštren kako bi se takvo ponašanje kaznilo.
Za prvi prekršaj tog tipa kazna iznosi 2000 eura, plus jednogodišnja suspenzija vozačke dozvole. Ako je vozač višestruki prekršitelj, sve se udvostručuje: kazna se povećava na 4000 eura, a suspenzija dozvole produžuje se na dvije godine. Ako ni to nije dovoljno, drugi takav prekršaj (vožnja brža od 200 km/h) rezultira dvostrukom kaznom, do 8000 eura, i četverogodišnjom zabranom vožnje, prenosi Revija HAK.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
