Hrvatsko žrtvoslovno društvo prijavilo Dežulovića, ne žele reći zašto. On uzvraća: "Neće me otjerati s vjekovnog ognjišta"

"Iz svojih izvora iz Zagreba doznao sam da iza prijave stoji Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika. Ne mogu znati koji je razlog i koji su detalji prijave, ali potpuno je jasno da se radi ne samo o pokušaju pritiska na mene i maltretiranju, nego i o maltretiranju policije koja je morala triput izlaziti na teren da utvrdi živim li ja doista na toj adresi. Poručujem im da ostajem ovdje i ne napuštam svoje ognjište. Neće me ustaški ološ otjerati s mojih vjekovnih ognjišta", rekao je Dežulović za N1.