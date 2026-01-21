POZVAN NA POLICIJU
Hrvatsko žrtvoslovno društvo prijavilo Dežulovića, ne žele reći zašto. On uzvraća: "Neće me otjerati s vjekovnog ognjišta"
Novinar, kolumnist i književnik Boris Dežulović pozvan je u Policijsku postaju Omiš jer je, kako piše u poslanom mu pozivu, temeljem članka 12. Zakona o prebivalištu pokrenut postupak odjave njegovog prijavljenog prebivališta u Pisku kod Omiša.
Pozvan je kako bi se izjasnio "o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koje su bitne za donošenje odluke" u svezi postupka odjave njegovog prebivališta.
Danas, u srijedu, Dežulović se odazvao pozivu policije, a kako nam je potom rekao, od izvora u Zagrebu doznao je da su postupak odjave njegovog prebivališta zatražili Hrvatsko žrtvoslovno društvo (HŽD) i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika.
Odvjetnik HŽD-a: "DORH će odlučiti"
Predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva (HŽD) Ante Beljo rekao nam je da je prijavu podnio odvjetnik društva i uputio nas je na njega.
U telefonskom razgovoru odvjetnik Srećko Ilić potvrdio nam je da je u ime HŽD-a podnio prijavu no nije želio reći kojim povodom je to učinio.
"Točno je, podnio sam prijavu. U toj prijavi stoji sve, a Državno odvjetništvo u datom trenutku će odlučiti ima li ili nema elemenata za postupanje. To je sve što imam za reći. Amen! Aleluja", rekao je Ilić dodavši da "ne voli novinare".
S Hrvatskim društvom političkih zatvorenika nismo uspjeli stupiti u kontakt do objave ovoga teksta.
Dežulović: "Ne napuštam svoje ognjište"
Dežulović nam je kazao kako ne zna koji je razlog podnošenja prijave protiv njega.
"Iz svojih izvora iz Zagreba doznao sam da iza prijave stoji Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika. Ne mogu znati koji je razlog i koji su detalji prijave, ali potpuno je jasno da se radi ne samo o pokušaju pritiska na mene i maltretiranju, nego i o maltretiranju policije koja je morala triput izlaziti na teren da utvrdi živim li ja doista na toj adresi. Poručujem im da ostajem ovdje i ne napuštam svoje ognjište. Neće me ustaški ološ otjerati s mojih vjekovnih ognjišta", rekao je Dežulović za N1.
