VIDEO / Grabar Kitarović se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledeni ocean

N1 Info
21. sij. 2026. 18:52
Screenshot (Facebook)

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je na svom Instagram profilu video snimku u kojoj skače u ledeni Južni ocean na Antarktici.

"Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Vidjet ćemo danas popodne, tko živ, a tko mrtav", poručila je Kolinda Grabar-Kitarović putem svog Instagram profila.

Na najjužniji kontinent svijeta Grabar-Kitarović je otputovala u društvu poznatog putnika i influencera Kristijana Iličića, koji je i prvi objavio da se nalaze na Antarktici. Putovanje je organizirano preko njegove agencije, specijalizirane za ekstremne i rijetke destinacije.

Cijena aranžmana, prema dostupnim informacijama, iznosi 16.990 eura po osobi.

Antarktika Kolinda Grabar-Kitarovic

