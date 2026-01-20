Koliko vode dnevno biste trebali piti u skladu sa svojim godinama

Prema navodima Nacionalne zdravstvene službe (NHS), većini ljudi potrebno je između 1,5 i 2 litre tekućine dnevno. Iako je obična voda najbolji izbor, tekućinu je moguće unositi i kroz razne namirnice i pića koja sadrže vodu, poput čaja i kave, kao i hrane poput mlijeka, dinje, juha i variva. Webster je naveo koliko bismo trebali piti svaki dan ovisno o dobi, prenosi Klix.