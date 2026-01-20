Koliko vode dnevno biste trebali piti u skladu sa svojim godinama

Nedovoljan dnevni unos vode može uzrokovati dehidraciju, a prema mišljenju stručnjaka, to može imati negativan utjecaj na naše zdravlje.
Liječnik Jonathan Webster rekao je za Metro.co.uk da postoji nekoliko neugodnih nuspojava dehidracije, uključujući glavobolje, zbunjenost, umor, zatvor, nedostatak koncentracije i infekcije mokraćnog sustava.
Prema navodima Nacionalne zdravstvene službe (NHS), većini ljudi potrebno je između 1,5 i 2 litre tekućine dnevno. Iako je obična voda najbolji izbor, tekućinu je moguće unositi i kroz razne namirnice i pića koja sadrže vodu, poput čaja i kave, kao i hrane poput mlijeka, dinje, juha i variva. Webster je naveo koliko bismo trebali piti svaki dan ovisno o dobi, prenosi Klix.
Djeca (od četiri godine nadalje): 1,2 litre dnevno
„Njihova se tijela još uvijek razvijaju, a hidratacija je ključna za funkciju mozga, probavu i regulaciju tjelesne temperature“, rekao je. Zbog toga je važno poticati djecu da piju što više vode.
Tinejdžeri: 1,6 do 1,9 litara dnevno za djevojke i 1,5 litara za mladiće
Ispostavilo se da tinejdžeri trebaju piti više tekućine od većine odraslih, osobito oni u dobi od 14 do 18 godina. Tijekom tog ključnog razdoblja rasta, njihove potrebe za hidratacijom rastu, a voda je neophodna za održavanje energije, podršku metabolizmu i pravilno funkcioniranje mišića.
Odrasle osobe mlađe od 60 godina: 1,6 litara za žene i 2 litre za muškarce dnevno
Liječnik je napomenuo da čimbenici poput tjelesne aktivnosti, klime i prehrane utječu na individualne potrebe.
„Pravilna hidratacija pomaže u regulaciji tjelesne temperature, funkciji bubrega i koncentraciji“, dodao je.
Odrasle osobe starije od 60 godina: 1,6 do 2 litre dnevno
Osjećaj žeđi smanjuje se s godinama, što povećava rizik od dehidracije. Održavanje hidratacije iznimno je važno jer doprinosi zdravlju zglobova, probavi i pomaže u sprječavanju infekcija mokraćnog sustava.
