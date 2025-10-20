Oglas

ORIGINALNA IDEJA

FOTO / Moderni dizajn: Kako bi danas izgledali Yugo, Stojadin i Fićo?

author
N1 Info
|
20. lis. 2025. 07:22
Yugo 45
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija

Laslo Nađ Perge iz Subotice oduvijek je bio zaljubljen u automobile, a njegova strast datira još iz djetinjstva, kada je počeo crtati i dizajnirati svoje omiljene modele.

Oglas

Kako prenose Polovniautomobili, jednoga je dana otkrio nove mogućnosti u grafičkom programu Procreate i počeo eksperimentirati.

Njegov omiljeni model Yugo toliko ga je inspirirao da je odlučio „oživjeti“ ga u modernom izdanju. Kad je započeo, oblik i detalji toliko su ga očarali da jednostavno nije mogao prestati.

Svoj je crtež podijelio na Instagramu, a pozitivne reakcije ljudi potaknule su ga da nastavi s radom.

Od tada neprestano radi na redizajnu starih Zastavinih modela.

Nedavno je prikazao i kako bi Fićo, odnosno Zastava 101, mogao izgledati.

Trenutačno radi na redizajnu modela Zastava 1300/1500 i ima mnogo ideja za druge modele koje planira modernizirati za 21. stoljeće.

Njegovi planovi nisu samo crteži, nego prava umjetnička djela koja oživljavaju prošlost.

Teme
Fićo Yugo automobili jugoslavija stojadin zastava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ