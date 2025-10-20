FOTO / Moderni dizajn: Kako bi danas izgledali Yugo, Stojadin i Fićo?

Laslo Nađ Perge iz Subotice oduvijek je bio zaljubljen u automobile, a njegova strast datira još iz djetinjstva, kada je počeo crtati i dizajnirati svoje omiljene modele.
Kako prenose Polovniautomobili, jednoga je dana otkrio nove mogućnosti u grafičkom programu Procreate i počeo eksperimentirati.
Njegov omiljeni model Yugo toliko ga je inspirirao da je odlučio „oživjeti“ ga u modernom izdanju. Kad je započeo, oblik i detalji toliko su ga očarali da jednostavno nije mogao prestati.
Svoj je crtež podijelio na Instagramu, a pozitivne reakcije ljudi potaknule su ga da nastavi s radom.
Od tada neprestano radi na redizajnu starih Zastavinih modela.
Nedavno je prikazao i kako bi Fićo, odnosno Zastava 101, mogao izgledati.
Trenutačno radi na redizajnu modela Zastava 1300/1500 i ima mnogo ideja za druge modele koje planira modernizirati za 21. stoljeće.
Njegovi planovi nisu samo crteži, nego prava umjetnička djela koja oživljavaju prošlost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
