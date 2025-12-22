FOTO / Vraćaju se Yugo i Stojadin, a zna se i kada: "Hrvati su izuzetno zainteresirani"

Yugo, automobil koji je mobilizirao mase diljem bivše Jugoslavije, mogao bi uskoro dobiti nasljednika.
Da budemo precizni, novi Yugo u voznom stanju mogli bismo vidjeti za dvije godine, ako je vjerovati srpskom poduzetniku Aleksandru Bjeliću iz tvrtke Globo i grafičkom dizajneru Darku Marčeti.
Oni su, naime, najavili su da će predstaviti prototip novog Yuga na izložbi EXPO 2027. u Beogradu.
Kako će izgledati novi Yugo?
Bjelić je ujedno i vlasnik prava na ime i model Yugo i želi zaštiti to ime te ga vratiti na stare staze slave. Kako pišu mediji u Srbiji, Bijelić je rođen u Njemačkoj i nikada nije živio u bivšoj Jugoslaviji. Kolekcionar je klasičnih i sportskih automobila, ali i Zastavnih modela. Odlučio je pokrenuti zaštitu brenda Zastava s ciljem da vrati Yugo, i to ne samo kao brend, nego i kao vozilo.
U tome mu je pomogao dizajner Darko Marčeta i te bi prvi Yugo trebao biti spreman za EXPO 27. “Model smo predstavili u Münchenu na sajmu dizajnera, i to je bio veliki korak za cijeli projekt. Dobili smo pozitivne komentare i to je motiv da nastavimo dalje“, ističe Marčeta, prenosi Automobiliona.
No to nije sve. Ista ekipa obnovila je i Zastavu 101, odnosno popularnog Stojadina. Kako navode, radi se ubrzano i na tom projektu kako bi se i on našao na EXPO 2027. Novi Stojadin trebao bi donijeti potpuno novi dizajn, kako izvana tako i iznutra.
Cjenovno dostupni
Za sada su u potrazi za tvornicom koja će proizvoditi navedene modele. Kao opcija se spominje i Egipat gdje je Zastava imala svoje pogone za sklapanje automobila i uspješnu proizvodnju.
Recept je jasan. Novi Stojadin trebao bi biti jeftin i cjenovno dostupan, a planira se čak i njegova elektifikacija. “Sljedeći korak su još dva modela. Pregovara se s proizvođačima koji bi to mogli proizvesti. Izrada prototipa radi se u Zrenjaninu“, dodaje Marčeta.
Dizajn bi trebao biti u skladu s trendovima, ali ipak skromniji nego kod primjerice kineskih modela. Modeli će tako biti više tradicionalni.
Mediji u Srbiji navode kako je posebno zanimljivo da su “susjedi Hrvati izuzetno zainteresitani za ove modele i u većini njihovih portala piše da se vraća Zastava u punom sjaju”.
