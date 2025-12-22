FOTO / Vraćaju se Yugo i Stojadin, a zna se i kada: "Hrvati su izuzetno zainteresirani"

Bjelić je ujedno i vlasnik prava na ime i model Yugo i želi zaštiti to ime te ga vratiti na stare staze slave. Kako pišu mediji u Srbiji, Bijelić je rođen u Njemačkoj i nikada nije živio u bivšoj Jugoslaviji. Kolekcionar je klasičnih i sportskih automobila, ali i Zastavnih modela. Odlučio je pokrenuti zaštitu brenda Zastava s ciljem da vrati Yugo, i to ne samo kao brend, nego i kao vozilo.