Brutalni horoskop: Evo tko su plačljivi manipulatori, a tko škrtice i neradnici

Podijeli :

Unsplash

Svaki horoskopski znak, osim svojih kvaliteta, poznat je i po svojim negativnim karakteristikama. Doznajte koje su to tamne strane vašeg horoskopskog znaka.

Ovan

Ovan je agresivni manipulator koji plače kad sve nije po njegovom. Nestrpljiv je i netaktičan, a od svega čega se prihvati brzo odustane. Glasan je i naporan, te radi galamu u kojoj mnogi govori, a ništa ne kaže. Muškarci su opsjednuti seksom, no zavođenje im nije jača strana.

Najradije bi se vratili u prošlost, kad su odabranu ženu mogli lupiti toljagom po glavi, prebaciti je preko ramena i odvesti u svoju pećinu. Ovnice pak traže uzbudljivog alfa mužjaka za partnera, no nekako uvijek nabasaju na papučara koji u strahu od njezinih ispada bijesa zna reći samo “da, draga”.

Bik

Dosadni i lijeni paraziti koji znaju samo jesti i piti, a život im se vrti oko doručka, ručka, večere i svih drugih međuobroka. Nemoguće je izvući ih iz kuće, budući da su im pražnjenje frižidera i izležavanje pred televizorom jedini hobi kojeg imaju. Ne vole promjene i tvrdoglavo ustraju u svojim stajalištima, čak i ako je svima oko njih jasno da su u krivu.

Bikovi su također lijeni i tromi, no ako im se itko usudi to prigovoriti, dignut će nos do neba i zahladiti odnose. Bik voli trošiti novac na sebe i na ukusnu hranu koju će sam smazati, no nemojte očekivati da ćete u njegovoj kući biti dobro ugošćeni. Ovo je tvrdokorni škrtac koji za sebe čuva fine specijalitete i kvalitetna pića, a vi ćete biti ponuđeni vodom ili, ako ste im posebno dragi, sokom.

Četiri horoskopska znaka koja će najvjerojatnije pronaći ljubav na odmoru Ovo je najvulgarniji horoskopski znak: Ne ustručava se psovati i napraviti scenu

Blizanci

Naporni brbljavci koji ne bi mogli zašutjeti čak ni da im život o tome ovisi. Dosadni su i zamaraju pričama koje nemaju ni početka ni kraja, a sami sebe vide kao vrhunskog zabavljača koji bi se trebao baviti šoubiznisom. Rođeni su za telemarketing, prodavanje enciklopedija i nuđenje telekomunikacijskih usluga ispred Konzuma, odnosno za sve poslove koji uključuju maltretiranje ljudi.

Dobro se snalaze i u politici, budući da su besramni ljudi koji nemaju nimalo morala. Kao prijatelj su noćna mora, jer se na njih ne možete osloniti. Ako im niste zanimljivi, pronaći će novog najboljeg frenda, koji će imati strpljenja za njihove beskrajne priče i tračeve, sve dok ne shvati da je to jedino o čemu površni Blizanac zna razgovarati.

Rak

Najveći osjetljivci Zodijaka koji plaču na svaku sitnicu, a ako im samo uputite mrk pogled, morat ćete im se danima ispričavati i uvjeravati ih da niste mislili ništa loše. Raka ćete prepoznati upravo po suznim očima i papirnatim maramicama koje su mu uvijek pri ruci, jer nikad se ne zna kad će doživjeti novi emocionalni slom.

O sebi vole misliti da su obzirni i brižni ljudi koji se rado brinu o drugima, no ono što oni smatraju iskazivanjem pažnje, okolina vidi kao posesivno i opsjednuto ponašanje, pa čak i uhođenje. Većina Rakova često voli zaviriti u čašicu jer ih, kako oni tvrde, pogađa što je svijet okrutno mjesto puno patnje. Prava je istina da su najobičniji ljenjivci i gotovani koje vole jesti i piti te koriste svaku priliku kako bi udovoljili svojim hedonističkim težnjama.

Lav

Umišljeni Lav uvjeren je da je bogomdan, a ako nije u centru pažnje, doživljava živčani slom. Okupiran je sobom i svojom veličinom pa često uopće ne sluša druge i ne primjećuje što se oko njega događa. Ukoliko ste mazohist i paćenik kojemu je cilj biti s nekim kome ćete stalno udovoljavati, laskati mu, a zauzvrat ne dobivati ama baš ništa, Lav je idealna osoba za vas.

Lavovi vole isticati koliko su velikodušni i uslužni, no istina je da sve što rade, rade samo i isključivo zbog priznanja i zahvalnosti. Ako vam pomognu ili nešto poklone, morat ćete im do groba iskazivati zahvalnost i govoriti im koliko su divni i krasni.

Djevica

U uistinu oštroj konkurenciji, Djevica je uspjela ponijeti titulu najdosadnijeg horoskopskog znaka. Ovo naporno zanovijetalo stalno nešto prigovara, kritizira i traži dlaku u jaju, stoga je uistinu čudno što uopće kraj sebe ima ljude koji ga trpe. Djevice često kažu da prigovaraju samo zato što teže ka savršenstvu, no to je obična glupost.

One su toliko frustrirane i zlobne da im prigovaranje, kritiziranje i ubijanje u pojam dođe kao idealna zanimacija i omiljeni hobi. Opsjednute su čistoćom, zdravljem i higijenom, što su ujedno i jedine teme o kojima znaju razgovarati. Ukoliko tražite nekoga tko će vas oraspoložiti ili utješiti, zaobiđite čangrizavu Djevicu u širokom luku.

Vaga

Dosadna i umišljena Vaga većinu vremena provodi pred ogledalom, diveći se svojoj ljepoti i zanosnom osmijehu. Budući da je iznimno lijena, kroz život se provlači na račun izgleda, što s godinama ipak postaje sve teže.

San ovih horoskopskih ljenjivaca je bogato se udati i cijeli život ne raditi ništa. Osim što nerviraju okolinu svojom lijenošću, bližnje izluđuju i stalnim traženjem savjeta oko ama baš svega, budući da same nisu sposobne donijeti nikakvu odluku.

Škorpion

Zli manipulator koji svijet promatra s negativne strane i svima oko sebe kvari raspoloženje. Iznimno je inteligentan, no tu svoju pamet koristi da bi nekoga uništio ili se osvetio za nanijete boli. Treba napomenuti da se Škorpionu bol može nanijeti ako ga samo krivo pogledate, a ako mu napravite nešto uistinu ponižavajuće, uložit će svu energiju u planiranje osvete.

Ljubomorni su i posesivni pa redovito uhode ljubavnog partnera, provjeravaju mu mobitel i čitaju poruke, a ako je ovaj samo razmijenio riječ s osobom suprotnog spola, crno mu se piše. Škorpioni su toliko opsjednuti seksom da se među njima često nađe pravih seksualnih manijaka. Oni koji vas ne pokušavaju odvući u krevet, udavit će vas pričama o smrti, duhovima, prošlom životu i ostalim stvarima koje mračnom Škorpionu predstavljaju vječiti izvor inspiracije.

Ova četiri horoskopska znaka imaju najviše partnera prije nego se skrase Ovo su ti horoskopska znaka koji ne opraštaju greške

Strijelac

Strijelac je bonvivan koji živi od danas do sutra, uglavnom na grbači drugih. Lijen je, no voli lagodan život, stoga se često prilijepi sposobnijima i bogatijima od sebe koji mu osiguravaju sredstva za život. U ovom znaku često su rođeni life coachovi, šaptači psima, mačkama i hrčcima, kao i razne vračare i gatare, budući da im ti poslovi omogućavaju da obmanjuju okolinu, mnogo pričaju i dođu do novca bez imalo napora.

Vrlo su brbljavi i naporni, a često imaju čudan, djetinjast smisao za humor kojeg nitko osim njih ne razumije. Za sebe vole kazati da su filozofi s dušom pjesnika, no ustvari su neradnici i zgubidani kojima je draže maltretirati ljude filozofiranjem o”dubokim” temama, nego se primiti posla.

Jarac

Tvrdokorna škrtica koja bi radije dala bubreg nego nekome posudila kunu, stoga mu se nemojte obraćati ako vam treba pozajmica. Njegov glavni cilj u životu je proći što bolje sa što manje novca, pa se tako često hrani kod prijatelja ili rodbine, nosi poklonjenu odjeću i time se hvali. To što ga drugi žale uopće ga ne dira, jer on je možda u dronjcima, no u banci ima zlatne poluge i ušteđevinu o kojoj drugi mogu sanjati.

Osim što je škrt, Jarac je i pravi ljudomrzac koji sve oko sebe smatra glupima i dosadnima. Pesimističan, ciničan i podrugljiv, svima kvari raspoloženje, pa ga s vremenom podnose samo oni koji se potajno nadaju da će im nakon smrti ostaviti koju kunu, što se nikad ne događa jer Jarac svoj novac i obveznice nosi sa sobom u grob.

Vodenjak

Lažni humanist i altruist kojemu je životni san osnovati sektu kojoj će upravo on biti vođa. Na taj način moći će će raditi ono što najviše voli – zarađivati masne pare na naivnim slabićima, a dodatna povlastica mu je što će kao vođa kulta moći voditi ljubav sa svim zgodnim pripadnicama nježnijeg spola.

Osim što djeluje kao lažni prorok i samoprozvani karizmatik, ovaj zgubidan često sanja o tome da postane apstraktni slikar, kipar ili performer, koji će moći izložiti neke od svojih tjelesnih izlučevina i nazvati ih umjetnošću. Vodenjaci se ponose svojom plemenitošću, no u osnovi su sebična bića koja pomažu drugima samo ako od toga imaju koristi.

Ribe

Luzer i zgubidan koji živi u lažnom uvjerenju da je pjesnik i romantičar. Istina je da je najobičniji neradnik kojemu je draže pisati pjesme i čitati poeziju s čašicom u ruci, nego se primiti posla i napraviti nešto korisno za sebe i svoju obitelj. Dan bez alkohola za njega je izgubljen, a često pod utjecajem pića radi gluposti koje bi, ruku na srce, napravio i u trijeznom stanju.

Budući da ne zna raspoznati stvarnost od mašte, često se zaljubi u nekoga čiju je sliku vidio na Facebooku ili Instagramu te s njim održava vezu, mada druga strana toga nije ni svjesna. Mnogi koji uhode, šalju prijeteća pisma ili na bilo koji drugi način maltretiraju nedužnu okolinu rođeni su upravo u ovom znaku, stoga imajte na umu da ako vas netko opsjeda, šalje vam prijeteće poruke i suzama ili krvlju napisane ljubavne pjesme, nabasali ste na Ribu, piše Atma.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.