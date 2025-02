Čistite tuš kabinu dok se tuširate? Tako se izlažete opasnosti

Podijeli :

Shutterstock

Čišćenje tuša dok ga koristite možda vam se čini kao dobra ideja. Ali, prije nego što posegnete za sredstvima za čišćenje, trebali biste znati da je to potencijalno opasna navika.

1. Sredstvo za čišćenje može doći u dodir s kožom

Sredstva za čišćenje kupaonice sadrže kemikalije – kemikalije kojima ne želite izlagati svoju kožu. No to se lako može dogoditi tijekom čišćenja, bilo prskanjem pri nanošenju ili tijekom ribanja. Zato se preporučuje korištenje gumenih rukavica pri upotrebi kućanskih sredstava za čišćenje – i zato je bolje biti potpuno odjeven!

Izloženost kemikalijama može dovesti do iritacije kože i iritativnog kontaktnog dermatitisa, koji uzrokuje upalu, isušivanje, svrbež i pucanje kože.

Čišćenje zubi koncem može smanjiti rizik od moždanog udara

2. Ne želite udisati isparavanja

Sredstva za čišćenje kupaonice dizajnirana su za primjenu u otvorenom, dobro prozračenom prostoru, jer često imaju jak miris i ispuštaju hlapljive organske spojeve u zrak. U zatvorenom prostoru poput tuša, vjerojatno ćete se prekomjerno izložiti tim isparavanjima – što može izazvati vrtoglavicu i mučninu.

3. Možete doći do nezgode

Tuš je već sam po sebi sklizak zbog vode koja se nakuplja na podu. Ako pritom još i čistite, saginjete se i ribate, veća je vjerojatnost da ćete doživjeti nezgodu. Najsigurnije je čistiti tuš dok je suh.

4. Sredstvo za čišćenje će se odmah isprati

Ako ostavite vodu da teče dok čistite, sredstvo za čišćenje će se isprati prije nego što stigne djelovati, piše Good Housekeeping.

