Ovu poslasticu su nekada jeli samo najsiromašniji: Evo kako je napraviti na najbolji način

Sitno nasjeckajte luk. U velikom loncu zagrijte 2 žlice ulja, dodajte luk i kuhajte na jakoj vatri oko 5 minuta uz stalno miješanje. Nakon toga smanjite vatru i pirjajte još 15 minuta, i dalje miješajući, dok luk ne omekša i poprimi zlatno-smeđu boju. Posljednje 2 minute dodajte zgnječeni češanj češnjaka. Kad luk dobije boju, dodajte obje vrste paprike. U loncu mora biti dovoljno masnoće kako paprika ne bi zagorjela. Miješajte oko 10 sekundi pa dodajte ocat.