Ovu poslasticu su nekada jeli samo najsiromašniji: Evo kako je napraviti na najbolji način
Ako još niste probali austrijski gulaš, sigurni smo da će vas ovo pravo zimsko jelo na žlicu oduševiti raskošnim okusom.
Austrijski gulaš od krumpira često se nalazi na jelovnicima austrijskih restorana, ali i na kućnim jelovnicima diljem nekadašnje Austro-Ugarske, a ni kod nas nije nepoznat.
Ako ga još niste kušali, vjerujemo da će vas ovo zasitno zimsko jelo oduševiti bogatim okusom koji proizlazi iz naizgled sasvim običnih namirnica i tek malo začina, prenosi Krstarica.
Ovaj fini gulaš punog okusa, tople boje i brašnasto-kremaste teksture, koji voli ljuto i posebno prija zimi, vrlo je jednostavan za pripremu.
Austrijski gulaš od krumpira nekada se pripremao samo u najsiromašnijim kućanstvima jer je riječ o jelu od krumpira i luka. Kobasice su došle kasnije, barem kod onih koji su ih mogli priuštiti.
Sastojci za austrijski gulaš od krumpira
4 velika ili 7 srednjih krumpira
3 srednje glavice crvenog luka
1 češanj češnjaka
2 veće dimljene kobasice
2 žlice mljevene slatke paprike
1 žličica mljevene ljute paprike
2 žličice octa (po izboru)
1 žlica koncentrata rajčice iz tube
1 žličica mažurana
1 i 3/4 žličice sjemenki kima
1/2 žličice šećera
1/2 žličice soli
1/2 žličice papra
2 lovorova lista
1 kocka za juhu
7 do 8 šalica vode (1,75 do 2 l)
Priprema
Ogulite, operite i narežite krumpir na kockice veličine oko dva centimetra.
Pripremite lonac s 8 šalica vruće vode koju ćete kasnije postupno dodavati.
Sitno nasjeckajte luk. U velikom loncu zagrijte 2 žlice ulja, dodajte luk i kuhajte na jakoj vatri oko 5 minuta uz stalno miješanje. Nakon toga smanjite vatru i pirjajte još 15 minuta, i dalje miješajući, dok luk ne omekša i poprimi zlatno-smeđu boju. Posljednje 2 minute dodajte zgnječeni češanj češnjaka. Kad luk dobije boju, dodajte obje vrste paprike. U loncu mora biti dovoljno masnoće kako paprika ne bi zagorjela. Miješajte oko 10 sekundi pa dodajte ocat.
Umiješajte koncentrat rajčice, mažuran i kim. Promiješajte pa postupno dodajte jednu žličicu octa. Pustite da se reducira, zatim dodajte još jednu žličicu i kuhajte dok smjesa ne postane kremasta.
Ako želite gušći umak, možete ga usitniti štapnim mikserom ili u blenderu. Vratite umak od luka u lonac, dodajte šećer, sol, papar, lovorove listove i izmrvljenu kocku za juhu.
Postupno dodajte šalicu po šalicu vode, jednu ostavite sa strane, zatim dodajte krumpir i kuhajte bez poklopca oko 30 minuta.
Narežite kobasice na kolutiće debljine prsta i dodajte ih krumpiru. Kad je krumpir kuhan, izvadite manji dio, zgnječite ga vilicom, po potrebi dodajte malo tekućine iz gulaša i ponovno zgnječite dok ne dobijete glatku smjesu. Vratite je u lonac i kuhajte još nekoliko minuta kako bi se gulaš dodatno zgusnuo.
