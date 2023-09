Što se događa ako vrećicu s kokicama za mikrovalnu okrenete na krivu stranu?

Podijeli :

Ako ste ikada palili mikrovalnu pećnicu za pripremu kokica, vjerojatno ste upoznati s klasičnim uputama na vrećici koje jasno navode: "Ova strana prema gore", odnosno "This side up". No, jeste li ikada razmišljali o tome što bi se moglo dogoditi ako te upute odlučite ignorirati?

Stranica All Recipes odlučila je provjeriti što se zapravo krije iza te upute.

Za mnoge od nas upute za kokice su poput svete zapovijedi koje nas spašavaju zagorjelih kokica, nepotpuno prokuhanih zrna ili, ne daj Bože, eksplozije u mikrovalnoj pećnici. No, što će se zapravo dogoditi ako ne poslušate upute?

Naravno, rezultati nisu baš dramatični.

Razlog zašto proizvođači kokica za mikrovalnu pećnicu inzistiraju da određenu stranu vrećice trebate staviti prema gore kada započnete grijati jest zato što jedna strana vrećice (strana koju stavite dolje) sadrži susceptor. Susceptor je poseban materijal smješten na jednoj strani vrećice koji apsorbira energiju iz mikrovalne pećnice i pretvara je u toplinu. To ubrzava proces pucanja kokica i omogućuje da mala zrna postanu velike, pahuljaste kokice.

Rezultati eksperimenta

Kokice će, naravno, iskočiti i bez susceptora. Možete ih napraviti čak i u običnoj papirnatoj vrećici za smeće, samo će to potrajati malo duže. Međutim, korištenje susceptora pomaže u postizanju većeg broja krupnih kokica i smanjuje broj onih malih i “neeksplodiranih”.

Upravo to se dogodilo i u eksperimentu koji je provela stranica All Recipes. Kada su autori članka okrenuli vrećicu i zanemarili upute, primijetili su da kokice trebaju nekoliko trenutaka dulje da počnu pucati. Na kraju, vrećica je sadržavala manje kokica u usporedbi s onom koju su pravilno okrenuli.

Dakle, kada slučajno ustanovite da je vaša vrećica okrenuta naopako, nema razloga za paniku. Kokice će i dalje biti jestive. Možete zaustaviti mikrovalnu pećnicu, okrenuti vrećicu ili je jednostavno ostaviti kakva jest. Možda ćete dobiti nekoliko manje kokica, ali razlika u kvaliteti okusa je gotovo zanemariva, tako da se možete slobodno počastiti svojim omiljenim grickalicama.

