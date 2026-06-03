New York Times najavljuje invaziju navijača BiH na SP: Nebo će gorjeti, od ljubavi

Autor članka Colin Millar navodi da samo u SAD-u ima oko 350.000 Bosanaca i Hercegovaca, te da je jedan od njih reprezentativac BiH Esmir Bajraktarević. Rođen je u Wisconsinu, odigrao je jednu seniorsku utakmicu za američku reprezentaciju (USMNT) prije nego što se 2024. godine odlučio zaigrati za "Zmajeve". Bajraktarevićeva obitelj podrijetlom je iz Srebrenice, a krilni igrač PSV-a sad je jedna od najvećih nacionalnih zvijezda.