stvar srca i identiteta
New York Times najavljuje invaziju navijača BiH na SP: Nebo će gorjeti, od ljubavi
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje će za devet dana započeti svoju kampanju na Svjetskom prvenstvu, a ugledni New York Times izvijestio je o podršci koja "Zmajeve" očekuje s tribina.
U članku pod naslovom "Iznad utakmica BiH, nebo će gorjeti. Vatra njihovih navijača je ljubav, a ne ljutnja", navodi se da je plasman "Zmajeva" impresivno postignuće jer se radi o "naciji od nešto više od tri milijuna ljudi koja je stekla neovisnost prije samo tri desetljeća".
Plasman BiH na Svjetsko prvenstvo posebno se isticao i zbog činjenice da su iz playoffa izbacili velike favorite Talijane, i tako ih ostavili bez SP-a treći put zaredom. Međutim, NYT je posebno impresioniran onim izvan terena, vatrenim navijačima koji u velikom broju daju podršku svojoj reprezentaciji.
Amila Sirčo, koja radi u turističkoj agenciji, pojasnila je da su Bosanci jako emotivni oko povijesti i identiteta. "Ne podržavate Bosnu zato što je to lako ili zato što je uspješna. Podržavate je jer je vaša", rekla je za NYT.
New York Times zatim navodi da je Bosna strast, intenzitet, predanost i pripadnost, te da se to manifestira kroz navijanje.
""Nebo će gorjeti iznad nas." Ako ste u Bosni, znate da reprezentacija igra zbog buke i boja iznad stadiona", navodi se u tekstu te dodaje da se zbog rata bosanska dijaspora brojna.
"Dijaspora je ogroman dio našeg identiteta. Bosanske navijače naći ćete posvuda, ponekad u većem broju u inozemstvu nego kod kuće", naglasila je Sirčo.
Autor članka Colin Millar navodi da samo u SAD-u ima oko 350.000 Bosanaca i Hercegovaca, te da je jedan od njih reprezentativac BiH Esmir Bajraktarević. Rođen je u Wisconsinu, odigrao je jednu seniorsku utakmicu za američku reprezentaciju (USMNT) prije nego što se 2024. godine odlučio zaigrati za "Zmajeve". Bajraktarevićeva obitelj podrijetlom je iz Srebrenice, a krilni igrač PSV-a sad je jedna od najvećih nacionalnih zvijezda.
U članku se navodi i da je najveća navijačka skupina BH Fanaticos, koji prate reprezentaciju diljem svijeta. "Naša je namjera donijeti intenzivnu strast, baklje, buku i sjajnu atmosferu kada se okupe bosanski navijači", pojasnio je član skupine Kemal.
Erva, član navijačke skupine sa sjedištem u SAD-u, kaže da je neočekivani plasman BiH na Svjetsko prvenstvo izazvao uzbuđenje u zajednici. "Na svakoj utakmici vidjet ćemo invaziju Bosanaca. U Kanadi i Sjedinjenim Državama ima oko 400.000 ljudi bosanskog podrijetla. Podrška našoj zemlji način je obrane naših vrijednosti i pokazivanja ponosa što smo Bosanci. To znači voljeti svoju zemlju bez obzira na etničku pripadnost ili vjeru", pojasnio je Erva.
"Mnogi ljudi podcjenjuju Bosnu zbog njezine veličine, ali navijači se dosljedno pojavljuju u ogromnom broju u inozemstvu. Poznati smo po intenzivnoj pirotehničkoj atmosferi, neprestanom skandiranju i snažnoj odanosti", rekao je Benjo, drugi član skupine, prenosi Klix.ba.
Na kraju, New York Times objašnjava da zbog političke strukture zemlje mnogi građani Bosne i Hercegovine ne podržavaju nju, već susjednu Srbiju i Hrvatsku. "Postoje ljudi srpske ili hrvatske nacionalnosti koji podržavaju našu reprezentaciju, ali mnogi ne. Nije ih briga za nedavni uspjeh koji smo postigli. To je nesretna stvarnost", zaključio je Erva.
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