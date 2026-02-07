Oglas

prošli 16 zemalja

Francuski avanturisti u epskom pohodu do Šangaja: Pješice putovali godinu i pol dana

Hina
07. velj. 2026. 19:39
Loic Voisot
JADE GAO / AFP

Dvojica francuskih avanturista privela su kraju svoju epski pohod iz rodnog grada do Šangaja nakon gotovo godine i pol putovanja tijekom kojeg su prošli 16 zemalja skoro u cijelosti pješice.

Umorni, no oduševljeni Loic Voisot i Benjamin Humblot zagrlili su se pored rijeke na šetnici Bund, dok je u pozadini svjetlucala panorama kineskog financijskog sjedišta.

Voisot (26) i Humblot (27) krenuli su iz Annecyja na jugoistoku Francuske u rujnu 2024. godine.

Žudeći za "velikom avanturom", željeli su posjetiti Kinu, ali nisu onamo željeli odletjeti, vjerujući da je to previše štetno za okoliš.

"Teško nam je vjerovati da je ovo stvarno, da smo sve ovo prešli pješice, da smo napokon ovdje nakon što smo toliko dugo razmišljali o Šangaju", rekao je Voisot za AFP.

"Mislim da smo ponajprije ponosni, pogotovo što smo se odvažili na nešto ovako. Nismo bili sigurni hoćemo li uspjeti, no rekli smo si da ćemo pokušati."

Dvojac je proveo 518 dana na cesti, prešavši udaljenost od oko 12.850 kilometara i odmarajući se svakih pet ili sedam dana.

Pješačili su oko 45 kilometara dnevno, osim dijela putovanja kroz Rusiju gdje su iz sigurnosnih i logističkih razloga putovali autobusom.

Svoje putovanje podijelili su sa svijetom na društvenim mrežama.

Na posljednjem dijelu rute dočekala ih je skupina lokalnih stanovnika koji su pratili njihovo putovanje na društvenim mrežama. Posljednjih nekoliko kilometara pridružili su im se predstavnici medija i francuski stanovnici Šangaja.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

