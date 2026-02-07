U jeku je potraga za sezoncima. Evo koji su najtraženiji i kolike su plaće

Ondje je najviše oglasa za konobare i konobarice - u vrijeme pisanja ovog teksta bilo je 485 oglasa, s tim da je riječ o broju oglasa, ne i radnih mjesta budući da se u pojedinim oglasima traži više radnika. Recimo, jedna hotelska grupa iz Pule objavila je oglas da traži čak 50 konobara, a ponuda je otvorena do 30. lipnja.