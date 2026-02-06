MILE PIŠE PJESMU
Ivana Kekin o navijačkoj himni svog supruga: Sviđa mi se ideja
Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem komentirala je situaciju oko dočeka rukometaša, na kojem je nastupao Marko Perković Thompson, protivno odlukama gradskih vlasti.
No, na samom se početku osvrnula na ideju svog supruga Mile, koji će u ponedjeljak 9. veljače objaviti himnu za sve sportaše koji budu na natjecanjima peti, šesti ili sedmi.
"Mislim da je to konstruktivan odgovor na konstruktivnu kritiku i zapravo mi se sviđa ideja. Sportači koji osvoje, kako je rečeno, od petog do sedmog mjesta, ulažu jako puno truda u svoj rezultat i ne trebaju biti zanemareni. Meni se ideja sviđa", kazala je Kekin pa se okrenula najavi inicijative Marije Selak Raspudić o ukidanju zabrane pokliča "Za dom spremni":
"Prvo moram reći da nisam vidjela potvrdu te zajedničke inicijative, iako mislim da je, s obzirom na obostrane simpatije između gospođe Selak Raspudić i HDZ-a, već bilo i vrijeme - mada mislim da će im to, naravno, propasti. Zaključak de facto kaže da Gradska skupština traži i obvezuje Grad da se u gradskim prostorima ne može uzvikivati i koristiti ustaške pozdrave, odnosno nacističke, fašističke i slične pozdrave i ideologiju. Ne znam na kojem sudu i koji bi ustavni sudac to srušio, jer je to već usklađeno s Ustavom koji i sada brani propagiranje takvih ideologija, uključujući ustašku ideologiju. Kao posljedica takvog ponašanja i tog zaključka, oni koji se na njega ogluše ne mogu pet godina nastupati u prostorima Grada Zagreba. Cilj je spriječiti daljnje protuustavno ponašanje u gradskim prostorima.
Kao argumentacija Selak Raspudić i političke desnice koriste se "dvostruke konotacije" pokliča.
"Pozivam sve da pogledaju odluke i reference Visokog upravnog suda koji je jasno rekao da je taj pozdrav protuustavan, i to upravo u kontekstu pjesme. Tvorac teze o "dvostrukim konotacijama" je Andrej Plenković. On bi htio profitirati od tog repertoara i popularnosti, a istovremeno želi da se zaboravi iza kojih vrijednosti stoji i koje vrijednosti njeguje. Govorimo o režimskom pjevaču koji je višestruko glorificirao i izražavao divljenje prema Anti Paveliću i NDH, čiji je jedan od glavnih simbola upravo taj poklič. On se od toga nikada nije ogradio. Postoje nebrojeni dokazi - izjave, intervjui, fotografije", tvrdi Kekin i dodaje:
"I sada Andrej Plenković veže svoju političku sudbinu i vlast uz tog čovjeka. Ali mi moramo znati što te stvari simboliziraju. Nije slučajno da je 2018. isti Andrej Plenković pokušao spriječiti Thompsona na dočeku nogometaša, pa su ga preskočili, isključivao se mikrofon i tako dalje. Danas se tvrdi da to tada nije bila vlada nego Milan Bandić - ma dajte, jasno je tko je tada imao utjecaj i zašto su se tada ponašali tako. Kad im je odgovaralo da "duh bude u boci", postupali su na jedan način. Danas postupaju drukčije jer Plenković na taj način skuplja glasove desnice."
"Ispod pozdrava "Za dom spremni" nema ni zajedništva ni domoljublja. To je pozdrav kojim je završavao svaki dokument, pozdrav pod kojim se ljude masovno deportiralo, mučilo i ubijalo. Ne može nas okupljati onaj koji koristi taj pozdrav. Velika većina Hrvata nema nikakve želje za ustaškom ideologijom, a sam pjevač drastično dijeli društvo. Zato o tome uopće govorimo, za razliku od situacija u kojima su, primjerice, Daleka obala ili Severina izvodili pjesme na proslavama - to nisu bili momenti koji društvo ovako razdiru."
Doček rukometaša i što se zapravo dogodilo
"Grad Zagreb je htio organizirati doček. Problem je nastao oko režimskog pjevača HDZ-a. Kad oni kažu "pjeva", onda pjeva, kad kažu "ne pjeva", onda ne pjeva, poslože mu playlistu i tako dalje."
Je li Grad pogriješio kad je dopustio koncert na Hipodromu?
"Tada smo postupili u najboljoj vjeri - prema izvođačima, ali prije svega prema institucijama ove države. Bili smo uvjereni da će institucije provoditi zakone i Ustav. Kad se to nije dogodilo, kad smo imali situaciju da se na samom koncertu, ali i mimo njega, po ulicama glavnog grada, u centru, pjevaju doslovce koljačke pjesme koje su sasvim sigurno ustavno zabranjene, a institucije nisu reagirale, shvatili smo da se moramo postaviti drukčije. Ne samo da institucije nisu reagirale, nego je ministar Božinović, na moje eksplicitno pitanje jesu li procesuirali ljude koji su pjevali pjesme o klanju Srba na Cvjetnom trgu, odgovorio: "Gospođo Kekin, prošla su vremena masovnog kažnjavanja." To je bio odgovor institucija na kršenje zakona i Ustava", istaknula je Kekin i dodala:
"Kad smo shvatili da je vlada po prvi put eksplicitno stala uz to, shvatili smo da kao Grad Zagreb moramo postaviti institucionalnu zapreku. Zato se krenulo u donošenje zaključka, i zato se krenulo u ono što se nakon toga dogodilo. A režimski pjevač se, na kraju, sam isključio. On je dobro znao što piše u zaključku. Kao što sada, kad mu je HDZ organizirao nastup, nije otpjevao "Čavoglave", mogao je i tada preskočiti taj dio. Nije ga preskočio i time se sam isključio."
Suradnja Grada i Vlade
"Ova uprava je sve radila u javnom interesu i surađivala je, i surađivat će, s vladom u javnom interesu građana Zagreba. Zagreb čini četvrtinu Hrvatske. Plenković već pet godina ponavlja da je sve dobro što se u Zagrebu dogodilo rezultat HDZ-a. Ta poruka dolazi barem jednom tjedno, ali očito je da građani na nju nisu nasjeli. Prije manje od osam mjeseci ponovno su izabrali Tomislava Tomaševića za gradonačelnika, a Mislav Herman nije ušao ni u drugi krug. Vjerujem da će se suradnja s državom nastaviti u najboljem interesu građana, četvrtine Hrvatske, koja je na izborima jasno rekla koga želi za gradonačelnika", zaključila je Ivana Kekin.
