Ivana Kekin o navijačkoj himni svog supruga: Sviđa mi se ideja

"Tada smo postupili u najboljoj vjeri - prema izvođačima, ali prije svega prema institucijama ove države. Bili smo uvjereni da će institucije provoditi zakone i Ustav. Kad se to nije dogodilo, kad smo imali situaciju da se na samom koncertu, ali i mimo njega, po ulicama glavnog grada, u centru, pjevaju doslovce koljačke pjesme koje su sasvim sigurno ustavno zabranjene, a institucije nisu reagirale, shvatili smo da se moramo postaviti drukčije. Ne samo da institucije nisu reagirale, nego je ministar Božinović, na moje eksplicitno pitanje jesu li procesuirali ljude koji su pjevali pjesme o klanju Srba na Cvjetnom trgu, odgovorio: "Gospođo Kekin, prošla su vremena masovnog kažnjavanja." To je bio odgovor institucija na kršenje zakona i Ustava", istaknula je Kekin i dodala: