"Domoljublje znači voljeti, čuvati i poštovati svoj dom, svoj narod i svoju državu. To znači biti čovjek, imati srce i biti spreman pomoći, čak i onome tko ne dijeli ista mišljenja. Hrvatska je izborena upravo zato da u njoj ima mjesta za različitosti, ali bez odricanja od istine, identiteta i vlastitog dostojanstva", stoji u tom statusu.