nagrada Propeler
Dobitnik glavne nagrade festivala Cinehill film "Muhe" Fernanda Eimbckea
Dobitnik nagrade Cinehill Propeler, glavne nagrade festivala, meksički je film "Muhe" redatelja Fernanda Eimbckea, objavljeno je pretposljednjeg dana Cinehilla u subotu.
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U obrazloženju nagrade stoji da se film nagrađuje za “izniman filmski senzibilitet koji spaja jednostavnost, smjelost i duboku humanost, te za pretvaranje intimne priče u duboko univerzalnu refleksiju o samoći, povezanosti, suosjećanju i prihvaćanju gubitka”.
U ovom meksičkom filmu predstavljen je Olgin usamljeni život koji počiva na strogim rutinama. Kada je financijske teškoće prisile da iznajmi sobu, u stan se useljava muškarac koji potajice, kako ne bi plaćao dvostruki najam, dovodi i svojeg devetogodišnjeg sina. Neočekivana bliskost s dječakom narušava Olginu svakodnevicu i troje stranaca povezuje u novu obitelj. Riječ je o zreloj drami o ljudskosti i odabranim obiteljima premijerno prikazanoj na Berlinaleu.
Posebno priznanje žiri je dao filmu “15 i po” redatelja Milivoja Obradovića, kako je navedeno, “za duhovit i intiman prikaz glumca suočenog s profesionalnom, egzistencijalnom i osobnom krizom koji odlučuje uzeti kameru u vlastite ruke, CroCorto nagrada dodijeljena je filmu “Držim te" redateljice Ane Predan. Kako se ističe u obrazloženju, “u vrlo jakoj konkurenciji hrvatskih filmova žiri glavnu nagradu dodjeljuje filmu “Držim te” autorice Ane Predan. Minimalistička ali precizna režija gradi filmsku poeziju o dvije usamljene osobe koje kroz more i vodu ostvaruju komunikaciju – pravi filmski haiku”.
Corto nagrada odlazi redateljici Camille Surdez za film “L’avant-poste 21”. Kako je navedeno, među iznimnim filmovima prikazanim u ovogodišnjoj selekciji, žiri je odlučio nagraditi autentičnu i iskrenu priču o prijateljstvu i ženskoj solidarnosti. "Film hrabro, jasno, i s osjetljivošću pristupa temi pobačaja, zahtijevajući otvorenu i smislenu raspravu. Film “L'avant-Poste 21” redateljice Camille Surdez primjer je iznimne umjetničke realizacije, vidljive u režiji, kameri, glumi i scenariju", navodi se u obrazloženju nagrade.
FIPRESCI nagrada odlazi filmu “Otapanje" redateljice Manuele Martelli. U obrazloženju stoji da je to film oblikovan suptilnim, ali snažnim filmskim jezikom, te da je riječ o tihoj i komornoj priči o slojevitom odnosu između majki i kćeri, u čijoj su pozadini društvena i individualna korupcija.
Festival Cinehill održava se u Fužinama od 21. do 26. srpnja. Prikazuje se više od stotinu filmova, od kojih u glavnom program 18 filmova.
Članovi žirija za glavnu nagradu Propeler Cinehill su palestinski producent Baher Agbaria, producentica iz Srbije Snežana van Houwelingen, redateljica Marija Perović i hrvatski redatelj Igor Šeregi.
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