Dobitnik glavne nagrade festivala Cinehill film "Muhe" Fernanda Eimbckea

U ovom meksičkom filmu predstavljen je Olgin usamljeni život koji počiva na strogim rutinama. Kada je financijske teškoće prisile da iznajmi sobu, u stan se useljava muškarac koji potajice, kako ne bi plaćao dvostruki najam, dovodi i svojeg devetogodišnjeg sina. Neočekivana bliskost s dječakom narušava Olginu svakodnevicu i troje stranaca povezuje u novu obitelj. Riječ je o zreloj drami o ljudskosti i odabranim obiteljima premijerno prikazanoj na Berlinaleu.