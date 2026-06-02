Zijah Sokolović dobitnik Cinehillove nagrade Pedeset godina
Glumac Zijah Sokolović primit će na ovogodišnjem izdanju Cinehilla, koje će se održati od 21. do 26. srpnja u Fužinama, nagradu Pedeset godina, koja se dodjeljuje pojedincima koji su ostavili neizbrisiv trag u filmskoj umjetnosti.
Sokolović je igrao u 171 kazališnoj predstavi, snimio je 57 filmova i 28 televizijskih serija te osvojio čak 105 nagrada, podsjećaju s festivala, dodajući da je njegov rad na filmu ispisan naslovima koji su obilježili kinematografiju ovih prostora.
Dodaju kako je on utkao svoj neponovljivi glumački senzibilitet u kultna ostvarenja kao što su „Samo jednom se ljubi” Rajka Grlića, „Zadah tela” Žike Pavlovića i „Miris dunja” Mirze Idrizovića.
U hrvatskom filmu surađivao je s Brankom Ivandom, Brankom Schmidtom, Antunom Vrdoljakom, Lordanom Zafranovićem te s jednakom glumačkom snagom i zrelošću briljirao i u kasnijim filmovima poput recentnog „Paviljona” Dine Mustafića.
„Svakom ulogom, bez obzira na žanr, dokazao je da film nije samo bilježenje kadrova, već hvatanje same srži ljudskog postojanja”, napominju.
Zijah Sokolović autor je brojnih kazališnih predstava koje su izvedene diljem svijeta, a osim glumačke, okušao se i u ulozi profesora glume na nekoliko sveučilišta u regiji i ostatku Europe. Najpoznatiji je po monodramama „Glumac... je glumac... je glumac” te „Cabares Cabarei”.
Svoju kultnu predstavu „Glumac… je glumac… je glumac” premijerno je izveo na MESS-u u Sarajevu 1978. godine, a otad ju je igrao gotovo 2000 puta. Osim Sokolovića, izvelo ju je još 19 glumaca na pet jezika u 25 zemalja svijeta.
S festivala kažu i kako, razočaran našom političkom stvarnošću, Sokolović ističe da već perverzno traži neki novi ili satirični pasus da bi se njime nahranio.
„Ono što mogu, jer sam glumac, je raditi predstave. Predstave koje dovode u pitanje društvene, političke, kulturne i umjetničke forme. Predstave koje su tragična ogledala stvarnosti ili komična ogledala, da se ipak smijemo kad saznamo tko smo i što smo u ovom kozmosu. Ili da tragedija i komedija, u mom razumijevanju kazališta, natjera gledatelje da na idućim izborima glasaju drugačije“, rekao je.
Cinehill će ove godine biti i prostor žive kazališne umjetnosti - uz projekcije nekoliko njegovih filmova, Zijah će odigrati svoju posljednju predstavu „Lijevo desno glumac”, u kojoj potpisuje tekst i režiju vodeći publiku iza kulisa samog života uz stav da je teatar stvarnost u kojoj nemamo samo obaveze, nego i uloge.
„Vrijeme čežnje da se nešto postigne, upravo je ono što za glumca, barem za mene, predstavlja fascinantan doživljaj svijeta. Da idete negdje, da bi se nešto novo rodilo, i da se onda takvi vraćate nazad. To je beskrajno bogatstvo. To nije samo vožnja – to je vrijeme življenja za ono što tek dolazi", kaže Sokolović.
Među ovogodišnjim festivalskim gostima bit će i Edward Berger, redatelj i scenarist filmova „Na zapadu ništa novo” i „Konklava”, ovjenčanih najprestižnijim nagradama.
Retrospektive dvojice velikih umjetnika samo su dio bogatog filmskog programa s više od stotinu naslova nezavisne produkcije, festivalskih hitova i nagrađenih ostvarenja iz cijelog svijeta, koji će biti prikazani u zelenom ambijentu Gorskog kotara, najavljeno je.
Nagrada 50 godina dodjeljuje se u suradnji s Društvom hrvatskih filmskih autora i producenata.
