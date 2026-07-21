Otvoren filmski festival Cinehill u Fužinama

U glavnom programu festivala, koji se održava do 26. srpnja u Fužinama, 17 je filmova, među kojima "Minotaur" Andreja Zvjaginceva, nagrađen Grand Prixom u Cannesu. Tu je i belgijski film "Naš pozdrav" nagrađen u Cannesu za najbolji scenario, inovativni film mađarskog redatelja Gyorgyja Palfija "Kokoš", s kokom nesilicom u glavnoj ulozi, filmovi koji su osvojili nagrade publike poput "Shane" i "Vidim kuće koje padaju poput munja", europska filmska zvijezda Noomi Rapace u ulozi majke Tereze u filmu Teone Strugar Mitevske "Majka" i niz drugih zanimljivih filmskih ostvarenja.