Bogat program
Otvoren filmski festival Cinehill u Fužinama
Filmski festival Cinehill otvoren je službeno u utorak navečer u festivalskom centru Rakov jarak u Fužinama gdje će se prikazati stotinjak filmova, a na Festivalu će sudjelovati i gotovo jednako toliko gostiju.
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Na svečanosti otvaranja govorili su direktor festivala Igor Mirković, načelnica Općine Fužine Ana Merle i zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac. Dobru atmosferu osigurao je Puhački orkestar Fužine, a tradicionalni krijes upalio je redatelj najvećeg regionalnog kino-hita ove godine, filma "Svadba" Igor Šeregi.
Nakon programa otvaranja prikazan je poljski film "Ministranti" Piotra Domalewskog, o skupini tinejdžerskih ministranata koja, umorna od crkvenog licemjerja odlučuje krasti crkveni novac i dijeliti ga potrebitima.
U glavnom programu festivala, koji se održava do 26. srpnja u Fužinama, 17 je filmova, među kojima "Minotaur" Andreja Zvjaginceva, nagrađen Grand Prixom u Cannesu. Tu je i belgijski film "Naš pozdrav" nagrađen u Cannesu za najbolji scenario, inovativni film mađarskog redatelja Gyorgyja Palfija "Kokoš", s kokom nesilicom u glavnoj ulozi, filmovi koji su osvojili nagrade publike poput "Shane" i "Vidim kuće koje padaju poput munja", europska filmska zvijezda Noomi Rapace u ulozi majke Tereze u filmu Teone Strugar Mitevske "Majka" i niz drugih zanimljivih filmskih ostvarenja.
Ove godine zemlja partner Crna Gora iz koje dolazi dvadesetak umjetnika, a održat će se i specijalni program posvećen Grenlandu.
Počasnu nagradu Maverick dobit će austrijsko- švicarski redatelj Edward Berger te će biti prikazana retrospektiva njegovih filmova. Nagradu 50 godina, kojom se slavi filmaše koji 50 godina djeluju u filmskoj industriji, primit će Zijah Sokolović.
O dobitnicima glavne nagrade festivala Propeler Cinehill odlučit će žiri kojeg čine palestinski producent Baher Agbaria, producentica Snezana van Houwelingen iz Srbije, redateljica Marija Perović i hrvatski redatelj Igor Šeregi.
U sklopu Cinehilla je i Cinecorto, međunarodni natjecateljski program kratkometražnih filmova, gdje pobjednik dobiva novčanu nagradu od 2000 eura, a u dodatnom sadržaju je festival filmova za djecu i mlade Timpetill. Tu je i Kampus DHFA, ljetni radionički filmski program za studente, koji se održava uz potporu Društva hrvatskih filmskih autora.
Festival će ove godine prvi put imati i sportsku komponentu, u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, Europskom regijom sporta 2026. godine. Svakog dana će se priređivati rekreativne vježbe, a posljednji dan festivala je proglašen sportskim danom, s prigodnim aktivnostima i filmskim programom.
Svake večeri tijekom trajanja Cinehilla organizirat će se koncerti i drugi zabavni programi, a najzvučnije glazbeno ime je Vojko V.
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