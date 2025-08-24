Dosad neobjavljene skice Dickensa izložene u Londonu

U Muzeju Charlesa Dickensa u Londonu prvi put su izložene skice koje oživljavaju "svijet i lik" Charlesa Dickensa.
Jedinstveni set skica engleskog dramatičara, izrađenih perom, tintom i akvarelom, može se pogledati u Muzeju Charlesa Dickensa u Londonu do 21. rujna.
Skice prikazuju Dickensa i njegovu kazališnu družinu usred proba za kazališne predstave, uključujući Dickensove "Mr Nightingale's Diary" i "The Frozen Deep".
Skice, koje je muzej nedavno nabavio, nastale su 1855. i 1857., a autor je Nathaniel Powell, Dickensov susjed na Tavistock Squareu u Bloomsburyju u Londonu.
"U odnosu na mnoge uglađene prizore Dickensa tijekom izvedbe, ovo su jedini poznati neposredni 'snimci' Dickensa na probama, koji bilježe trenutke scenografije, kostimiranja i izvedbe koji nisu zabilježeni nigdje drugdje", rekao je Frankie Kubicki, ravnatelj Muzeja Charlesa Dickensa.
"Ovo je prozor u jednu od trajnih strasti Charlesa Dickensa - glumu", dodao je Kubicki.
Dickens i njegova obitelj preselili su se 1851. godine u Tavistock House, danas Muzej Charlesa Dickensa.
Živjeli su ondje devet godina, a Dickens je tada napisao nekoliko svojih najpoznatijih romana.
