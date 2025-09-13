Predstava "Sasvim obLična priča" premijerno u Kazalištu Mala scena

"Predstava je namijenjena bebama i djeci od 1,5 godine starosti naviše, a donosi kazališni užitak i poticaj na razmišljanje gledateljima svih uzrasta, uključujući i odrasle. Vizualno atraktivna, uz živu glazbu na udaraljkama, naša Sasvim obLična (ali ne i obična!) priča govori o neobičnoj ObLikici koja traži svoje mjesto pod suncem", kazala je redateljica.