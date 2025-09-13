Predstava "Sasvim obLična priča" premijerno u Kazalištu Mala scena

Kazalište Mala scena otvorit će sezonu predstavom za bebe "Sasvim obLična priča" autorice, redateljice i producentice Buge Marije Šimić Milošev, a izvest će se u petak 19. rujna.
"Predstava je namijenjena bebama i djeci od 1,5 godine starosti naviše, a donosi kazališni užitak i poticaj na razmišljanje gledateljima svih uzrasta, uključujući i odrasle. Vizualno atraktivna, uz živu glazbu na udaraljkama, naša Sasvim obLična (ali ne i obična!) priča govori o neobičnoj ObLikici koja traži svoje mjesto pod suncem", kazala je redateljica.
"Premda je različita od svih koji ju okružuju, bezuspješno se pokušava uklopiti. Prihvativši svoju drukčijost shvatit će da upravo različitost obogaćuje svijet", dodala je.
Ulogu ObLikice igraju u alternacijama Buga Marija Šimić Milošev, Melody Martišković i Melisa Jakupović, a glazbu uživo izvode glazbenici Filip Merčep i Rupert Čunko.
Uz Bugu Mariju Šimić Milošev autorski tim čine scenografkinja Emili Tomaić, kostimografkinja Tanja Asanović, skladatelji Borna Erceg i Filip Merčep, dizajnerica plakata Ana Despot te fotograf predstave Marko Hodžić. Kostime je izradila Angela Runje.
Predstava je u Maloj sceni također na programu na subotnjoj matineji 20. rujna te u nedjelju, 21. rujna.
