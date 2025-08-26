Maruška Aras
Glumica nakon otkazivanja predstave: "Jedan dio društva si je dao za pravo da neke stvari zabranjuje"
U Novom danu kod Nine Kljenak gostovala je Maruška Aras, glumica predstave koja je trebala biti održana u petak u sklopu festivala "Nosi se" u Benkovcu, ali je otkazana nakon prosvjeda branitelja.
Podsjećamo, nakon otkazane predstave, u ponedjeljak je organizator objavio da odgađa cijeli festival.
Aras je komentirala otkazivanje: "Festival je u principu odgođen za sada, pitanje je gdje bi se nastavio. Na neki način on se i nastavlja, glavna ideja festivala je već godinama da se preko umjetničkog sadržaja razgovara, o društvenim problemima, o intimnim pojedinačnim problemima našeg društva."
Osvrnula se na skupinu branitelja koji su prosvjedovanjem zaustavili održavanje: "Time što oni i dalje prosvjeduju protiv festivala, i što su pokrenuli cijelu reakciju o kojoj se govori u cijelom hrvatskom društvu se na neki način ideja ovog festivala i dalje nastavlja."
Proteklih godina festival se održavao bez problema.
"Festival se do sada održavao u Zadru, atmosfera je uvijek zapravo bila poticajna, a iskustvo je vrlo dragocjeno - razgovori nakon predstava su uvijek bili pokretač zanimljivih razgovora o društvu", kazala je Aras.
Što je ove godine presudilo?
"Ja sam sigurna da je jednim dijelom velika razlika što su se vremena u kojima živimo promijenila, nekim stvarima je dan vjetar u leđa. Jedan dio društva si je dao za pravo da neke stvari zabranjuje... ", kaže Aras.
