Biljka kojoj je potrebno samo šest sati da pročisti zrak u sobi: Neutralizira i duhanski dim

Kako bi zrak u prostoru u kojem boravimo bio što kvalitetniji, važno je provjetravati prostorije dva do tri puta dnevno. Međutim, postoji još nešto što možemo učiniti da ostanemo zdravi. Određene vrste biljaka mogu nam pomoći da pročistimo zrak u stanu, neke čak i za samo šest sati.

Naime, neka su istraživanja pokazala da zeleni ljiljan u roku od 24 sata može ukloniti i do 90 posto otrova iz zraka u prostoru u kojem se nalazi.

Kako njegovati sobne biljke tijekom zime?

Zato je posebno dobar za stanove koji se nalaze u područjima većeg zagađenja.

Također neutralizira duhanski dim, pomaže u uklanjanju sitnih iritansa poput grinja i plijesni, pa je idealan za osobe koje pate od alergija. Iako i sam voli vlažan zrak, zeleni ljiljan povećava i vlažnost zraka u prostoriji. Kada voda dođe do lišća, isparava s njih u zrak i tako ga vlaži.

Ovo je jedna od najčešćih lisnatih sobnih biljaka, a svoju popularnost duguje svojoj nepretencioznosti, skromnosti i lakoći razmnožavanja. Zbog svoje trajnosti preporučuje se početnicima koji tek počinju s uzgojem sobnih biljaka.

Zalijevanje

Pretjerano zalijevanje uzrokuje truljenje korijena i mlitavo lišće. Posuda s biljkom ne smije biti u vodi, jer to dovodi do truljenja korijena. U razdoblju između dva zalijevanja tlo bi se trebalo osušiti.

Idealne biljke za kupaonicu

Ako biljka počne dobivati ​​smeđe osušene vrhove, znači da je niste dovoljno zalijevali ili ste je zalijevali previše.

Prirodno je da se donji listovi osuše i odumru, na kraju krajeva oni su najstariji i to je prirodan proces. Ako se uzgaja isključivo u sjeni, listovi će biti tanji, a pjege manje uočljive. U pravilu je ne napadaju kukci, moguća je samo pojava lisnih ušiju, no one će napadati samo slabije biljke.

