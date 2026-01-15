Upozorenje građanima: Prevaranti glume da su policijski službenici, evo kako ih prepoznati

Građane se upozorava na pojavu telefonskih poziva u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao policijski službenici ili druge službene osobe s ciljem pribavljanja osobnih i financijskih podataka.
Naime, Policijska uprava koprivničko-križevačka je jučer, 14. siječnja zaprimila tri takve dojave građana.
U takvim pozivima počinitelji građanima iznose neistinite tvrdnje o navodnim kaznenim djelima, krivotvorenim novčanicama ili provjerama putem nadzornih kamera, nastojeći ih uznemiriti i potaknuti na otkrivanje osobnih, financijskih ili imovinskih podataka. Cilj ovakvih poziva najčešće je provjeriti posjeduju li građani novac ili vrijedne predmete te procijeniti mogućnost daljnje prijevare.
"Naglašavamo kako policijski službenici nikada telefonskim putem ne ispituju građane o novcu, dragocjenostima ili drugim vrijednim predmetima, niti na taj način rješavaju kaznene ili prekršajne postupke", poručuju iz policije.
Građanima se savjetuje:
da budu oprezni i ne vjeruju nepoznatim osobama koje se telefonski predstavljaju kao policijski službenici ili druge službene osobe
da ne dijele osobne, bankovne ili imovinske podatke putem telefona
da prekinu poziv ukoliko posumnjaju u vjerodostojnost sugovornika
da svaki sumnjivi poziv prijave policiji na 192
Poseban oprez preporučuje se starijim osobama koje su češće meta ovakvih pokušaja prijevara.
