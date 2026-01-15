Upozorenje građanima: Prevaranti glume da su policijski službenici, evo kako ih prepoznati

U takvim pozivima počinitelji građanima iznose neistinite tvrdnje o navodnim kaznenim djelima, krivotvorenim novčanicama ili provjerama putem nadzornih kamera, nastojeći ih uznemiriti i potaknuti na otkrivanje osobnih, financijskih ili imovinskih podataka. Cilj ovakvih poziva najčešće je provjeriti posjeduju li građani novac ili vrijedne predmete te procijeniti mogućnost daljnje prijevare.