Mađarska se službeno očitovala oko otkupa većinskog ruskog udjela u NIS-u

Péter Szijjártó potvrdio je poslije razgovora sa srbijanskom ministricom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović u Beogradu da je MOL zainteresiran za većinski udio u vlasništvu u NIS-a, dok traju pregovori o promjeni vlasničke strukture koju je sankcijama NIS-u, kao dijelu ruskog energetskog sektora, uvjetovala američka administracija.