Centar Zagreba

S dvojicom provalila u kuću i ukrala sef s novcem i nakitom vrijednima 250.000 eura

Hina
15. sij. 2026. 16:01
Policija MUP
MUP / Ilustracija

Policija je uhitila 31-godišnjakinju osumnjičenu da je s odbjeglim 38-godišnjakom i još jednim nepoznatim muškarcem u studenome 2025. provalila u kuću u centru Zagreba odakle su otuđili metalni sef s novcem i nakitom vrijednima 250.000 eura.

U policiji navode da su tijekom kriminalističkog istraživanja pretražili dom i druge prostorije na bjelovarskom području gdje su pronađeni predmeti za koje se sumnja da potječu iz kaznenih djela i to zlatni nakit, više mobitela, ručni sat i drugo.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok se za dvojicom osumnjičenika intenzivno traga, izvijestila je policija.

Policija kaznena djela kriminalističko istraživanje osumnjičenici pretraga domova zaplijenjeni predmeti

