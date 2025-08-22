Pavasović Visković o presudi zbog uzvika ZDS: Ta odluka je katastrofalna, evo što je pogrešno

"Potpuno je nebitno tko je ta sutkinja. Međutim, ono što svatko mora znati jest to da kada sud počne obrazlagati kontekst nečega znači da bježi od prava i bježi od činjenica, ulazi u nešto u što ne smije ulaziti. Sud utvrđuje činjenice, dakle je li netko upotrebljavao određenu riječ ili nije, i na to primjenjuje normu. To je kažnjivo ili nije. Čim sud pobjegne u objašnjavanje — bio je koncert, bilo je toliko i toliko ljudi — tada bježi od svog posla, sud se ne bavi kontekstom, sud se bavi činjenicama i pravom. To je ono što je pogrešno u toj odluci. Ona je imala pravo reći da to nije kažnjivo i pozvati se na odluku Visokog prekršajnog suda. Pravnički bi sve bilo u redu. Međutim, kada počne politikantski objašnjavati o tome što se dogodilo prije 80, 50, 30 godina, što je bilo ovog ljeta, to nije pravo više i u tom smislu je ta odluka katastrofalna"