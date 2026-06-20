Kada zalijevati cvijeće tijekom velikih vrućina – ujutro ili navečer? Ovo je greška koju mnogi rade

Kada temperature dosegnu 35 stupnjeva Celzija, cvijeće na balkonima i terasama gubi vlagu brže nego što je uspijeva upiti. Upravo tada mnogi rade istu pogrešku – čekaju večer za zalijevanje jer je tada ugodnije boraviti na otvorenom. Međutim, iako zvuči logično, večer nije najbolje vrijeme za zalijevanje biljaka.