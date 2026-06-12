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VREMENSKA PROGNOZA

Tek ćemo kratko predahnuti, evo kad stiže novo pogoršanje vremena

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Tea Blažević
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12. lip. 2026. 07:08
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Vjeran Zganec Rogulja / Pixsell / ILUSTRACIJA

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Razvedrilo se u većem dijelu zemlje, stoga je jutros na mjestima u unutrašnjosti prilično svježe. Temperatura je tek 3.4 stupnjeva u Crnom Lugu u Gorskom kotaru, primjera radi.

Na moru puše jaka bura, olujna na udare pod Velebitom, stoga su na snazi i zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Mjestimice ima i magle, stoga se vozače poziva na oprez.

U nastavku petka bit će vjetrovito, osobito u prvom dijelu dana, dok će poslijepodne bura slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Dan će biti u znaku pretežno sunčanog vremena. 

Subota će također biti u znaku sunčanog vremena, tek bi mjestimice poslijepodne u unutrašnjosti moglo pasti malo kiše ili kakav prolazni pljusak. Temperature će porasti. 

Nedjelja donosi nestabilnije prilike, barem u drugom dijelu dana. Poslijepodne će se jače naoblačiti sa sjevera, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, koji bi u noći na ponedjeljak lokalno mogli biti i izraženiji.

Novi tjedan će, dakle, isto početi nestabilno.

Teme
vremenska prognoza

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