VREMENSKA PROGNOZA
Tek ćemo kratko predahnuti, evo kad stiže novo pogoršanje vremena
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Razvedrilo se u većem dijelu zemlje, stoga je jutros na mjestima u unutrašnjosti prilično svježe. Temperatura je tek 3.4 stupnjeva u Crnom Lugu u Gorskom kotaru, primjera radi.
Na moru puše jaka bura, olujna na udare pod Velebitom, stoga su na snazi i zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Mjestimice ima i magle, stoga se vozače poziva na oprez.
U nastavku petka bit će vjetrovito, osobito u prvom dijelu dana, dok će poslijepodne bura slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Dan će biti u znaku pretežno sunčanog vremena.
Subota će također biti u znaku sunčanog vremena, tek bi mjestimice poslijepodne u unutrašnjosti moglo pasti malo kiše ili kakav prolazni pljusak. Temperature će porasti.
Nedjelja donosi nestabilnije prilike, barem u drugom dijelu dana. Poslijepodne će se jače naoblačiti sa sjevera, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, koji bi u noći na ponedjeljak lokalno mogli biti i izraženiji.
Novi tjedan će, dakle, isto početi nestabilno.
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