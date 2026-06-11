Zapljena na granici kod Jasenovca: U torbi 70-godišnjakinje pronađeni Rolexi, Cartier satovi, iPhone 17,...

PIXABAY/Ilustrativna fotografija

Na graničnom prijelazu Jasenovac carinski službenici tijekom redovne kontrole autobusa na liniji Banja Luka – Ljubljana otkrili su veću količinu luksuzne robe za koju se sumnja da je krivotvorena. Predmeti su pronađeni u prtljazi 70-godišnje putnice iz autobusa koji je iz Bosne i Hercegovine putovao prema Sloveniji.

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Među zaplijenjenim predmetima nalazilo se pet satova marke Rolex, dva Cartier sata, luksuzne sunčane naočale, novčanik te najnoviji model mobitela iPhone 17.

Predstojnik Carinskog ureda Jasenovac Tomislav Kralj pojasnio je novinarki RTL-a Ivani Ivandi Rožić kako roba nije bila posebno skrivena.

"Predmeti su se nalazili u torbi među ostalom osobnom prtljagom. Riječ je o rutinskoj kontroli tijekom koje smo naišli na neprijavljenu robu – rekao je Kralj.

Budući da postoji sumnja da se radi o kopijama poznatih brendova, vrijednost zaplijenjene robe zasad nije moguće procijeniti. Predmeti će biti podvrgnuti dodatnim provjerama kako bi se utvrdila njihova autentičnost.

Kazna od 1200 eura

Putnica je prekršajno prijavljena zbog neprijavljivanja robe pri ulasku u Hrvatsku. U skraćenom postupku izrečena joj je novčana kazna od 1.200 eura, a nakon što je platila dvije trećine iznosa, odnosno 800 eura, te dodatnih 30 eura troškova postupka, nastavila je putovanje.

"Roba je oduzeta i sada slijedi postupak utvrđivanja radi li se o originalnim proizvodima ili krivotvorinama. O tome će ovisiti daljnji tijek postupka", dodao je Kralj.

Na graničnom prijelazu Jasenovac ovakvi slučajevi nisu česti, no nisu ni rijetkost. Kroz prijelaz godišnje prođe oko 1,7 milijuna putnika i više od 700 tisuća vozila, a carina svake godine evidentira između 260 i 300 različitih prekršaja.