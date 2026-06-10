VIDEO / Naftna platforma teška 24.200 tona uklonjena za samo 10 sekundi

Shell

Jedna od najvećih konstrukcija u naftnoj industriji Sjevernog mora prekinula je proizvodnju nafte i krenula na novo putovanje. Platforma Brent Delta, kojom upravlja Shell, uklonjena je iz mora u operaciji koja se smatra prekretnicom u offshore inženjerstvu. Prema Shellu, gornja konstrukcija platforme težila je 24.200 tona i podignuta je u jednom potezu brodom Pioneering Spirit za samo 10 sekundi.

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Uklonjena iz Sjevernog mora za samo 10 sekundi, golema platforma Brent Delta postala je simbol offshore industrijske reciklaže, pri čemu je više od 97 % konstrukcije ponovno iskorišteno nakon demontaže, izvijestio je Shell.

Ono što privlači pozornost nije samo veličina konstrukcije, već i njezina sudbina nakon uklanjanja. Umjesto da bude napuštena na moru, platforma je prevezena na britansku obalu, gdje je prošla dugotrajan proces industrijske demontaže. Prema službenom izvješću britanske vlade o projektu Brent Delta, više od 97 % mase konstrukcije ponovno je iskorišteno ili reciklirano, čime je golemo naftno postrojenje pretvoreno u sirovinu za nove industrijske aktivnosti.

Kako je platforma veličine zgrade uklonjena iz mora za samo 10 sekundi

Brent Delta bila je dio povijesnog naftnog polja Brent, koje se nalazi 186 kilometara sjeveroistočno od Shetlandskih otoka u Sjevernom moru. Prema Allseasu, tvrtki odgovornoj za operaciju, platforma je bila postavljena na dubini od približno 140 metara.

Desetljećima se uklanjanje konstrukcije ove veličine smatralo jednim od najvećih izazova u offshore industriji. Tradicionalno su se platforme na moru rastavljale na tisuće manjih dijelova, što je bio spor, skup i rizičan proces.

U slučaju Brent Delte, Shell se odlučio za drukčije rješenje. Prema podacima Institucije građevinskih inženjera Ujedinjenog Kraljevstva, kompanija je odlučila ukloniti cijelu gornju konstrukciju odjednom, smanjujući broj operacija na moru i minimizirajući rizike za radnike i pomoćna plovila.

Brod koji je izveo jedno od najvećih pomorskih podizanja

Za izvođenje operacije korišten je brod-dizalica Pioneering Spirit, koji se smatra najvećim brodom koji je čovjek ikada izgradio. Prema Shellu, plovilo je dugo koliko i šest jumbo jetova poredanih jedan iza drugoga te je za podizanje platforme koristilo 16 hidrauličnih ruku s kompenzacijom gibanja. Nakon godina planiranja i pripreme konstrukcije, samo uklanjanje trajalo je svega 10 sekundi.

Shell navodi da je riječ o najvećem pomorskom podizanju na otvorenom moru izvedenom do tog trenutka. Cijela platforma odvojena je od svoje baze i postavljena na brod jednim potezom, čime je uklonjena potreba za stotinama rezova i manjih podizanja.

Golemi proces demontaže

Uklanjanje Brent Delte bio je tek početak. Prema službenom završnom izvješću o projektu koje je objavila britanska vlada, konstrukcija je prevezena u brodogradilište Able Seaton Port u Teessideu u Engleskoj. Ondje je započeo industrijski proces koji je trajao 23 mjeseca, a uključivao je odvajanje čelika, opreme, električnih sustava, cjevovoda i potencijalno opasnih materijala.

Prema izvješću, platforma je sadržavala velike količine konstrukcijskog čelika, kao i industrijski otpad nakupljen tijekom desetljeća rada. Radovi su zahtijevali specijaliziranu obradu materijala poput azbesta i otpada klasificiranog kao NORM, akronima koji označava prirodno prisutne radioaktivne materijale pronađene u pojedinim naftnim operacijama.

Na kraju procesa britanska vlada zabilježila je da je 97 % mase konstrukcije ponovno iskorišteno ili reciklirano, dok je samo mali dio morao biti trajno zbrinut.

Kraj životnog vijeka

Slučaj Brent Delte dio je mnogo veće transformacije koja se odvija u globalnoj naftnoj i plinskoj industriji. Tisuće platformi izgrađenih između 1970-ih i 1990-ih približavaju se kraju svojeg životnog vijeka. Prema podacima Ureda za odgovornost vlade Sjedinjenih Američkih Država, samo u Meksičkom zaljevu postoje tisuće bušotina i stotine konstrukcija koje čekaju faze dekomisioniranja. Taj proces uključuje zatvaranje bušotina, uklanjanje opreme i sanaciju okoliša na pogođenim područjima.

Sektor je počeo mobilizirati tvrtke specijalizirane za inženjering, tešku logistiku, industrijsku reciklažu i upravljanje okolišem. Divovski brodovi, prilagođena brodogradilišta i oprema za rezanje velikog kapaciteta postali su dio gospodarskog lanca koji prije nekoliko desetljeća praktički nije postojao u većem opsegu. Za mnoge kompanije dekomisioniranje već predstavlja tržište jednako važno kao i sama izgradnja platformi.

Što se događa s bazama koje ostaju na morskom dnu

Iako je gornji dio Brent Delte u potpunosti uklonjen, dio izvorne konstrukcije ostao je na svojoj lokaciji. Prema službenom izvješću britanske vlade, betonska baza koja je podupirala platformu ostala je na morskom dnu, dok su noge konstrukcije nakon uklanjanja gornjeg dijela ostale viriti iznad površine mora. Područje se i dalje nadzire te je okruženo pomorskom sigurnosnom zonom.

Ova odluka dio je rasprave koja se vodi u brojnim zemljama proizvođačima nafte. U nekim slučajevima potpuno uklanjanje konstrukcije može prouzročiti veće utjecaje na okoliš i veće rizike nego ostavljanje određenih dijelova stabiliziranima na morskom dnu. Svaki projekt prolazi kroz posebne tehničke, gospodarske i ekološke procjene prije nego što dobije regulatorno odobrenje.